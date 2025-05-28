Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить у Трійцю 2025 — Таро прогноз

Сеанс ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Pinterest

Незабаром українці відзначатимуть Трійцю, яка цього року припадає на восьме червня, тому саме час дізнатися, що нам підготували карти. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить більше за усіх у це велике церковне свято.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, яким дуже пощастить на Трійцю за картами Таро

Телець — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Карта Таро, яка випала Тельцям на Трійцю, вважається символом щастя, добробуту, стабільності та достатку, а також сімейного благополуччя. Представники цього знака Зодіаку можуть успішно вирішити всі питання, пов’язані з грошима чи сім’єю, відчути радість від розмови з близькими і насолодитися гармонією дому.

У Трійцю всі зусилля людей під цим зодіакальним знаком нарешті принесуть перші плоди.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Pinterest

Діва — карта Таро "Шістка Кубків"

Ця тарологічна карта символізує радість, приємні спогади і зустрічі з людьми з минулого, які будуть теплими і радісними. Можливо це будуть люди з дитинства Дів, з якими вони в маленькому віці проводили багато часу разом.

Трійця може бути для представників цього знака Зодіаку наповненою емоціями, відновленням старих зв’язків чи відчуттям щастя від дрібниць.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Верховна Жриця"

Карта Таро, яка випала на Трійцю представникам цього зодіакального знаку, свідчить про те, що їм цього дня можна зайнятися внутрішнім розвитком і духовними зв’язками. Люди під знаком Зодіаку Риби можуть заглибитися в самих себе, отримати важливі відповіді та відчути всередині себе гармонію і спокій.

У велике свято Трійці представникам цього знака Зодіаку пощастить у плані духовного збагачення і мудрості.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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