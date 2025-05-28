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Таро-гороскоп на Троицу 2025 — каким знакам Зодиака повезет

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Дата публикации 28 мая 2025 03:55
Каким знакам Зодиака больше всего повезет в Троицу 2025 — Таро прогноз
Сеанс гадания на колоде карт Таро. Фото: Pinterest

Вскоре украинцы будут отмечать Троицу, которая в этом году приходится на восьмое июня, поэтому самое время узнать, что нам подготовили карты. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет больше всех в этот большой церковный праздник.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которым очень повезет на Троицу по картам Таро

Телец — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Карта Таро, которая выпала Тельцам на Троицу, считается символом счастья, благополучия, стабильности и достатка, а также семейного благополучия. Представители этого знака Зодиака могут успешно решить все вопросы, связанные с деньгами или семьей, ощутить радость от разговора с близкими и насладиться гармонией дома.

В Троицу все усилия людей под этим зодиакальным знаком наконец-то принесут первые плоды.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Дева — карта Таро "Шестерка Кубков"

Эта тарологическая карта символизирует радость, приятные воспоминания и встречи с людьми из прошлого, которые будут теплыми и радостными. Возможно это будут люди из детства Дев, с которыми они в маленьком возрасте проводили много времени вместе.

Троица может быть для представителей этого знака Зодиака наполненной эмоциями, восстановлением старых связей или ощущением счастья от мелочей.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Верховная Жрица"

Карта Таро, которая выпала на Троицу представителям этого зодиакального знака, свидетельствует о том, что им в этот день можно заняться внутренним развитием и духовными связями. Люди под знаком Зодиака Рыбы могут углубиться в самих себя, получить важные ответы и почувствовать внутри себя гармонию и спокойствие.

В великий праздник Троицы представителям этого знака Зодиака повезет в плане духовного обогащения и мудрости.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака влюбятся в июне 2025 года по Таро.

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Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака осуществят свои мечты в июне 2025 года.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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