Каким знакам Зодиака больше всего повезет в Троицу 2025 — Таро прогноз

Сеанс гадания на колоде карт Таро. Фото: Pinterest

Вскоре украинцы будут отмечать Троицу, которая в этом году приходится на восьмое июня, поэтому самое время узнать, что нам подготовили карты. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет больше всех в этот большой церковный праздник.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Телец — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Карта Таро, которая выпала Тельцам на Троицу, считается символом счастья, благополучия, стабильности и достатка, а также семейного благополучия. Представители этого знака Зодиака могут успешно решить все вопросы, связанные с деньгами или семьей, ощутить радость от разговора с близкими и насладиться гармонией дома.

В Троицу все усилия людей под этим зодиакальным знаком наконец-то принесут первые плоды.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Дева — карта Таро "Шестерка Кубков"

Эта тарологическая карта символизирует радость, приятные воспоминания и встречи с людьми из прошлого, которые будут теплыми и радостными. Возможно это будут люди из детства Дев, с которыми они в маленьком возрасте проводили много времени вместе.

Троица может быть для представителей этого знака Зодиака наполненной эмоциями, восстановлением старых связей или ощущением счастья от мелочей.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Верховная Жрица"

Карта Таро, которая выпала на Троицу представителям этого зодиакального знака, свидетельствует о том, что им в этот день можно заняться внутренним развитием и духовными связями. Люди под знаком Зодиака Рыбы могут углубиться в самих себя, получить важные ответы и почувствовать внутри себя гармонию и спокойствие.

В великий праздник Троицы представителям этого знака Зодиака повезет в плане духовного обогащения и мудрости.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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