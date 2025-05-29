Гороскоп за картами Таро на 29 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Колода карт Таро на столі. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 29 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 29 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це світлий і гармонійний день, коли ви можете насолодитися домашнім теплом чи отримати гарну новину. У професійній сфері може завершитися важливий етап, який принесе вам задоволення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Денарієв"

У вас почнеться щось корисне і довгострокове, особливо у сфері фінансів. Також ви можете отримати новини, які пов’язані з роботою або грошима.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Мечів"

Ви отримаєте шанс просунутися до своєї цілі чи здійснити давню мрію, але будьте стриманими. Ви можете зіштовхнутися із заздрощами чи непорозумінням.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це романтичний день, коли у вашому житті буде гармонія, близькість і взаємність у почуттях. Сьогодні можна зізнаватися в коханні, робити пропозицію чи відновлювати втрачені зв’язки.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Ви можете почати нову справу чи проєкт, але будьте відкритими до пропозицій. Також у вашому житті можуть бути яскраві знайомства, флірт чи надихаючі поїздки.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні слухайте себе, а не думки оточуючих, і слідуйте своїм планам. Приділіть також час своєму здоров’ю, дому і фінансовому благополуччю.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Це активний і енергійний день, коли можливі конфлікти, а вас може потягнути в авантюру. Також це гарний час для прориву, якщо ви покажете свій характер і будете боротися.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Ви можете відчути апатію, роздратування і навіть меланхолію, але не ховайтеся від світу. Спробуйте змінити обстановку, відволіктися чи зайнятися тим, що приносить вам задоволення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Денарієв"

Цей день пов’язаний з контролем і утриманням позицій, коли ви можете відчути страх втрат чи надмірну обережність. Але не приймайте рішення поспіхом і відпустіть те, з чим давно потрібно попрощатися.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Це день боротьби, коли ви можете відчути всередині себе сумніви чи тиск зі сторони. Це сприятливий час для відстоювання інтересів, перемовин і усунення конкуренції.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Король Кубків"

Займіться емоціями і своїми стосунками. Також ви можете отримати емоційну підтримку від людини, до якої ви вже давно придивляєтеся.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Ви можете отримати шанс, який принесе вам прибуток, успіх і впевненість у майбутньому. Також у кар’єрі може початися новий етап, а ви можете отримати неочікувану пропозицію, пов’язану з грошима.

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