Гороскоп за картами Таро на 29 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 29 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 29 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 29 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Це світлий і гармонійний день, коли ви можете насолодитися домашнім теплом чи отримати гарну новину. У професійній сфері може завершитися важливий етап, який принесе вам задоволення.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Паж Денарієв"
У вас почнеться щось корисне і довгострокове, особливо у сфері фінансів. Також ви можете отримати новини, які пов’язані з роботою або грошима.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Дама Мечів"
Ви отримаєте шанс просунутися до своєї цілі чи здійснити давню мрію, але будьте стриманими. Ви можете зіштовхнутися із заздрощами чи непорозумінням.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Це романтичний день, коли у вашому житті буде гармонія, близькість і взаємність у почуттях. Сьогодні можна зізнаватися в коханні, робити пропозицію чи відновлювати втрачені зв’язки.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Ви можете почати нову справу чи проєкт, але будьте відкритими до пропозицій. Також у вашому житті можуть бути яскраві знайомства, флірт чи надихаючі поїздки.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Сьогодні слухайте себе, а не думки оточуючих, і слідуйте своїм планам. Приділіть також час своєму здоров’ю, дому і фінансовому благополуччю.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Лицар Жезлів"
Це активний і енергійний день, коли можливі конфлікти, а вас може потягнути в авантюру. Також це гарний час для прориву, якщо ви покажете свій характер і будете боротися.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Четвірка Кубків"
Ви можете відчути апатію, роздратування і навіть меланхолію, але не ховайтеся від світу. Спробуйте змінити обстановку, відволіктися чи зайнятися тим, що приносить вам задоволення.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Четвірка Денарієв"
Цей день пов’язаний з контролем і утриманням позицій, коли ви можете відчути страх втрат чи надмірну обережність. Але не приймайте рішення поспіхом і відпустіть те, з чим давно потрібно попрощатися.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "П’ятірка Жезлів"
Це день боротьби, коли ви можете відчути всередині себе сумніви чи тиск зі сторони. Це сприятливий час для відстоювання інтересів, перемовин і усунення конкуренції.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Король Кубків"
Займіться емоціями і своїми стосунками. Також ви можете отримати емоційну підтримку від людини, до якої ви вже давно придивляєтеся.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Денарієв"
Ви можете отримати шанс, який принесе вам прибуток, успіх і впевненість у майбутньому. Також у кар’єрі може початися новий етап, а ви можете отримати неочікувану пропозицію, пов’язану з грошима.
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