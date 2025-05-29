Гороскоп по картам Таро на 29 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Колода карт Таро на столе. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 29 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 29 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это светлый и гармоничный день, когда вы можете насладиться домашним теплом или получить хорошую новость. В профессиональной сфере может завершиться важный этап, который принесет вам удовольствие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Денариев"

У вас начнется что-то полезное и долгосрочное, особенно в сфере финансов. Также вы можете получить новости, которые связаны с работой или деньгами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Мечей"

Вы получите шанс продвинуться к своей цели или осуществить давнюю мечту, но будьте сдержанными. Вы можете столкнуться с завистью или недоразумением.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это романтический день, когда в вашей жизни будет гармония, близость и взаимность в чувствах. Сегодня можно признаваться в любви, делать предложение или восстанавливать утраченные связи.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Кубков"

Вы можете начать новое дело или проект, но будьте открытыми к предложениям. Также в вашей жизни могут быть яркие знакомства, флирт или вдохновляющие поездки.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня слушайте себя, а не мнения окружающих, и следуйте своим планам. Уделите также время своему здоровью, дому и финансовому благополучию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Это активный и энергичный день, когда возможны конфликты, а вас может потянуть в авантюру. Также это хорошее время для прорыва, если вы покажете свой характер и будете бороться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Вы можете почувствовать апатию, раздражение и даже меланхолию, но не прячьтесь от мира. Попробуйте сменить обстановку, отвлечься или заняться тем, что приносит вам удовольствие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Денариев"

Этот день связан с контролем и удержанием позиций, когда вы можете почувствовать страх потерь или чрезмерную осторожность. Но не принимайте решения в спешке и отпустите то, с чем давно нужно попрощаться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Это день борьбы, когда вы можете почувствовать внутри себя сомнения или давление со стороны. Это благоприятное время для отстаивания интересов, переговоров и устранения конкуренции.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Король Кубков"

Займитесь эмоциями и своими отношениями. Также вы можете получить эмоциональную поддержку от человека, к которому вы уже давно присматриваетесь.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро "Туз Денариев"

Вы можете получить шанс, который принесет вам прибыль, успех и уверенность в будущем. Также в карьере может начаться новый этап, а вы можете получить неожиданное предложение, связанное с деньгами.

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