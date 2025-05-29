Гороскоп по картам Таро на 29 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 29 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 29 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 29 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Это светлый и гармоничный день, когда вы можете насладиться домашним теплом или получить хорошую новость. В профессиональной сфере может завершиться важный этап, который принесет вам удовольствие.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Паж Денариев"
У вас начнется что-то полезное и долгосрочное, особенно в сфере финансов. Также вы можете получить новости, которые связаны с работой или деньгами.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Дама Мечей"
Вы получите шанс продвинуться к своей цели или осуществить давнюю мечту, но будьте сдержанными. Вы можете столкнуться с завистью или недоразумением.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Двойка Кубков"
Это романтический день, когда в вашей жизни будет гармония, близость и взаимность в чувствах. Сегодня можно признаваться в любви, делать предложение или восстанавливать утраченные связи.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Паж Кубков"
Вы можете начать новое дело или проект, но будьте открытыми к предложениям. Также в вашей жизни могут быть яркие знакомства, флирт или вдохновляющие поездки.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Дама Денариев"
Сегодня слушайте себя, а не мнения окружающих, и следуйте своим планам. Уделите также время своему здоровью, дому и финансовому благополучию.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов"
Это активный и энергичный день, когда возможны конфликты, а вас может потянуть в авантюру. Также это хорошее время для прорыва, если вы покажете свой характер и будете бороться.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Четверка Кубков"
Вы можете почувствовать апатию, раздражение и даже меланхолию, но не прячьтесь от мира. Попробуйте сменить обстановку, отвлечься или заняться тем, что приносит вам удовольствие.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Четверка Денариев"
Этот день связан с контролем и удержанием позиций, когда вы можете почувствовать страх потерь или чрезмерную осторожность. Но не принимайте решения в спешке и отпустите то, с чем давно нужно попрощаться.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Пятерка Жезлов"
Это день борьбы, когда вы можете почувствовать внутри себя сомнения или давление со стороны. Это благоприятное время для отстаивания интересов, переговоров и устранения конкуренции.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Король Кубков"
Займитесь эмоциями и своими отношениями. Также вы можете получить эмоциональную поддержку от человека, к которому вы уже давно присматриваетесь.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро "Туз Денариев"
Вы можете получить шанс, который принесет вам прибыль, успех и уверенность в будущем. Также в карьере может начаться новый этап, а вы можете получить неожиданное предложение, связанное с деньгами.
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