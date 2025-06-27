Гороскоп за картами Таро на 27 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Карта Таро "Зірка" в руці. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 27 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 27 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

На вас чекають суперечки і зіткнення інтересів, що може вас дуже втомити. Ввечері краще відпочити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви можете проявити весь свій потенціал, особливо в справах, яких ви вже довго відкладаєте. Будьте обережними зі словами і вчинками, адже наслідки будуть суттєвими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Цього дня будуть радісні події і зустрічі з друзями, але не втрачайте контроль. Ввечері можна піти на творчий або світський захід.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

На вас чекає насичений, але тихий день, коли ви можете усвідомити сенс вчинків інших людей. Це сприятливий день для усамітнення і медитації.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Сьогодні ви будете особливо легко радіти життю. Потіште себе тим, що ви так довго відкладали.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні ви можете насолоджуватися досягнутими результатами. Ввечера краще помріяти і візуалізувати своє майбутнє.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви опинитеся перед внутрішнім вибором, від якого багато чого залежить. Не ігноруйте свої почуття.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Сьогодні вам особливо пощастить. Цього дня ви можете отримати новину, визнання, вдячність чи довгоочікуване втілення мрій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Сьогодні все буде так, як вам хочеться, але вся удача може раптово піти геть, якщо ви будете зловживати нею. Тримайте баланс між веселощами і відповідальністю.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Ваші події будуть стрімко розвиватися, і ви можете отримати новини, важливі дзвінки чи листи, які швидко вплинути на ваше майбутнє. У вас нарешті вирішиться те, що так довго не могло вирішитися.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Суд"

Це може бути доленосний день, коли ви можете отримати повідомлення з минулого, повернутися до важливого проєкту чи самого себе. Цей момент почне новий етап у вашому житті.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день принесе натхнення, надію і віру в краще. Це сприятливий день для планів, творчості та мрій.

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