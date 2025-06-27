Гороскоп по картам Таро на 27 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 июня 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 27 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 27 июня 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 27 июня.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Пятерка Жезлов"
Вас ждут споры и столкновение интересов, что может вас очень утомить. Вечером лучше отдохнуть.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Маг"
Сегодня вы можете проявить весь свой потенциал, особенно в делах, которые вы уже долго откладываете. Будьте осторожными со словами и поступками, ведь последствия будут существенными.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Тройка Кубков"
В этот день будут радостные события и встречи с друзьями, но не теряйте контроль. Вечером можно пойти на творческое или светское мероприятие.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Вас ждет насыщенный, но тихий день, когда вы можете осознать смысл поступков других людей. Это благоприятный день для уединения и медитации.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Девятка Денариев"
Сегодня вы будете особенно легко радоваться жизни. Порадуйте себя тем, что вы так долго откладывали.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Тройка Жезлов"
Сегодня вы можете наслаждаться достигнутыми результатами. Ввечера лучше помечтать и визуализировать свое будущее.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Вы окажетесь перед внутренним выбором, от которого многое зависит. Не игнорируйте свои чувства.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Солнце"
Сегодня вам особенно повезет. В этот день вы можете получить новость, признание, благодарность или долгожданное воплощение мечты.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Сегодня все будет так, как вам хочется, но вся удача может внезапно уйти, если вы будете злоупотреблять ею. Держите баланс между весельем и ответственностью.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов"
Ваши события будут стремительно развиваться, и вы можете получить новости, важные звонки или письма, которые быстро повлияют на ваше будущее. У вас наконец решится то, что так долго не могло решиться.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Суд"
Это может быть судьбоносный день, когда вы можете получить сообщение из прошлого, вернуться к важному проекту или самому себе. Этот момент начнет новый этап в вашей жизни.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Звезда"
Этот день принесет вдохновение, надежду и веру в лучшее. Это благоприятный день для планов, творчества и мечтаний.
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