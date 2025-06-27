Гороскоп по картам Таро на 27 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Карта Таро "Звезда" в руке. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 27 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 27 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Вас ждут споры и столкновение интересов, что может вас очень утомить. Вечером лучше отдохнуть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы можете проявить весь свой потенциал, особенно в делах, которые вы уже долго откладываете. Будьте осторожными со словами и поступками, ведь последствия будут существенными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Кубков"

В этот день будут радостные события и встречи с друзьями, но не теряйте контроль. Вечером можно пойти на творческое или светское мероприятие.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Вас ждет насыщенный, но тихий день, когда вы можете осознать смысл поступков других людей. Это благоприятный день для уединения и медитации.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Сегодня вы будете особенно легко радоваться жизни. Порадуйте себя тем, что вы так долго откладывали.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сегодня вы можете наслаждаться достигнутыми результатами. Ввечера лучше помечтать и визуализировать свое будущее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы окажетесь перед внутренним выбором, от которого многое зависит. Не игнорируйте свои чувства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

Сегодня вам особенно повезет. В этот день вы можете получить новость, признание, благодарность или долгожданное воплощение мечты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Сегодня все будет так, как вам хочется, но вся удача может внезапно уйти, если вы будете злоупотреблять ею. Держите баланс между весельем и ответственностью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Ваши события будут стремительно развиваться, и вы можете получить новости, важные звонки или письма, которые быстро повлияют на ваше будущее. У вас наконец решится то, что так долго не могло решиться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Суд"

Это может быть судьбоносный день, когда вы можете получить сообщение из прошлого, вернуться к важному проекту или самому себе. Этот момент начнет новый этап в вашей жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Этот день принесет вдохновение, надежду и веру в лучшее. Это благоприятный день для планов, творчества и мечтаний.

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