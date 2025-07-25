Гороскоп за картами Таро 25 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

У п'ятницю, 25 липня, карти Таро дарують особливі підказки кожному знаку Зодіаку. Місяць зростає у вогняному знаку Лева, посилюючи сміливість, впевненість та творчість. Цей день — ідеальний для тих, хто готовий вийти з тіні, заявити про себе чи втілити давно омріяну ідею.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 25 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це день, коли вам відкриється нова можливість. Якщо щось надихає — беріться без вагань. Ваш вогонь готовий горіти яскраво, головне — запалити його.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Час звернути увагу на фінанси, здоров'я та комфорт. Ви здатні побудувати стабільність там, де досі панував хаос. Зробіть ставку на практичність і турботу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Ви можете відчувати обмеження, але більшість з них — лише у вашій уяві. Карта дня радить не тікати від страхів, а розібратися з ними крок за кроком.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Сьогодні вам захочеться мріяти. Але не варто розчинятися у фантазіях — оберіть одну мету, яка вас справді надихає, і починайте діяти.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Використайте свою внутрішню міць, щоб досягти бажаного, але пам'ятайте — справжня сила проявляється через спокій і витримку.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Контроль — це добре, але надмірне бажання утримати ситуацію у своїх руках може вас обмежити. Спробуйте трохи відпустити і довіритися потоку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви стоїте перед вибором, але уникаєте рішення. Сьогодні варто зробити крок уперед, навіть якщо не всі відповіді очевидні. Інтуїція вам підкаже більше, ніж логіка.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Ви можете бути виснажені, але не здавайтеся. Ви ближче до мети, ніж здається. Карта дня радить зберігати обережність, але не відмовлятися від боротьби.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цей день принесе несподіванки — як позитивні, так і ті, що можуть стати викликами. Але все це веде вас до нового етапу. Прийміть зміни як шанс на прорив.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Командна робота сьогодні важлива як ніколи. Прийміть допомогу інших або поділіться своїм досвідом. Разом ви здатні досягти більшого.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Сильна карта на день, коли віра у майбутнє — головне джерело сили. Мрійте сміливо, але не забувайте: дія наближує вас до бажаного.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Ви сьогодні особливо чутливі. Інтуїція підкаже більше, ніж логіка. Не все очевидне — істинне. Довіртесь передчуттю, але не приймайте рішень у пориві емоцій.

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