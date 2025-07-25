Гороскоп по картам Таро 25 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

В пятницу, 25 июля, карты Таро дарят особые подсказки каждому знаку Зодиака. Луна растет в огненном знаке Льва, усиливая смелость, уверенность и творчество. Этот день — идеальный для тех, кто готов выйти из тени, заявить о себе или воплотить давно желанную идею.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 25 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это день, когда вам откроется новая возможность. Если что-то вдохновляет — беритесь без колебаний. Ваш огонь готов гореть ярко, главное — зажечь его.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Время обратить внимание на финансы, здоровье и комфорт. Вы способны построить стабильность там, где до сих пор царил хаос. Сделайте ставку на практичность и заботу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вы можете чувствовать ограничения, но большинство из них — лишь в вашем воображении. Карта дня советует не убегать от страхов, а разобраться с ними шаг за шагом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Сегодня вам захочется мечтать. Но не стоит растворяться в фантазиях — выберите одну цель, которая вас действительно вдохновляет, и начинайте действовать.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

Используйте свою внутреннюю мощь, чтобы достичь желаемого, но помните — настоящая сила проявляется через спокойствие и выдержку.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Контроль — это хорошо, но чрезмерное желание удержать ситуацию в своих руках может вас ограничить. Попробуйте немного отпустить и довериться потоку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы стоите перед выбором, но избегаете решения. Сегодня стоит сделать шаг вперед, даже если не все ответы очевидны. Интуиция вам подскажет больше, чем логика.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Вы можете быть истощены, но не сдавайтесь. Вы ближе к цели, чем кажется. Карта дня советует сохранять осторожность, но не отказываться от борьбы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Этот день принесет неожиданности — как позитивные, так и те, что могут стать вызовами. Но все это ведет вас к новому этапу. Примите перемены как шанс на прорыв.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Командная работа сегодня важна как никогда. Примите помощь других или поделитесь своим опытом. Вместе вы способны достичь большего.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Сильная карта на день, когда вера в будущее — главный источник силы. Мечтайте смело, но не забывайте: действие приближает вас к желаемому.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Вы сегодня особенно чувствительны. Интуиция подскажет больше, чем логика. Не все очевидное — истинное. Доверьтесь предчувствию, но не принимайте решений в порыве эмоций.

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