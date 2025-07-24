На які знаки Зодіаку чекає успіх після молодика 24 липня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні ми зустрічаємо молодий Місяць у вогняному знаку Лева. Цей період відкриває нові горизонти для багатьох представників зодіакального кола. Але лише три знаки Зодіаку можуть розраховувати на справжній прорив. За віщуванням карт Таро, комусь відкриється несподівана можливість у кар'єрі, хтось отримає визнання, а хтось — шанс реалізувати те, що довго залишалося мрією.

Хто зі знаків Зодіаку отримає фантастичний успіх після молодика 24 липня — дізнавайтесь від Новини.LIVE у розкладі Таро на одну карту.

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Овен — карта Таро "Колісниця"

Молодик в Леві запалить у вашому серці жагу до перемог. Але успіх не прийде сам — ви досягнете його завдяки плідній праці. Зараз чудовий момент для того, щоб нарешті взятися за важливу справу або поставити собі амбітну ціль. Таро підказує: не бійтеся виходити за межі зони комфорту.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Терези — карта Таро "Зірка"

Карта "Зірка" — одна з найсильніших позитивних карт Таро, і для Терезів вона символізує час натхнення, підтримки згори й реалізації великих планів. Молодий Місяць у Леві сприяє творчості, публічності та виконанню бажань. Ваше світло тепер помітять інші. Головне — вірте в себе та не зупиняйтеся на півдорозі.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг — карта Таро "Туз Пентаклів"

Козерогам магічні карти віщують фінансовий прорив або можливість, яка стане фундаментом для тривалого успіху. Молодик 24 липня активізує сфери фінансів та кар'єри. З'явиться шанс отримати підвищення, вигідну пропозицію чи навіть несподівану підтримку. Використовуйте цю можливість максимально раціонально.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали вам, яким знакам Зодіаку молодик 24 липня відкриє грошовий потік.

Також карти Таро підказали, хто зі знаків Зодіаку ризикує зробити фатальну помилку на цьому тижні.