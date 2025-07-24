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Главная Праздники Новолуние принесет безумный успех этим знакам Зодиака — Таро

Новолуние принесет безумный успех этим знакам Зодиака — Таро

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 03:55
Какие знаки Зодиака ждет успех после новолуния 24 июля 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня мы встречаем молодую Луну в огненном знаке Льва. Этот период открывает новые горизонты для многих представителей зодиакального круга. Но лишь три знака Зодиака могут рассчитывать на настоящий прорыв. По предсказанию карт Таро, кому-то откроется неожиданная возможность в карьере, кто-то получит признание, а кто-то — шанс реализовать то, что долго оставалось мечтой.

Кто из знаков Зодиака получит фантастический успех после новолуния 24 июля — узнавайте от Новини.LIVE в раскладе Таро на одну карту.

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Овен — карта Таро "Колесница"

Новолуние во Льве зажжет в вашем сердце жажду к победам. Но успех не придет сам — вы достигнете его благодаря плодотворному труду. Сейчас отличный момент для того, чтобы наконец-то взяться за важное дело или поставить себе амбициозную цель. Таро подсказывает: не бойтесь выходить за пределы зоны комфорта.

 

Каких знаков Зодиаку ждет успех после новолуния 24 июля 2025 за Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Весы — карта Таро "Звезда"

Карта "Звезда" — одна из самых сильных позитивных карт Таро, и для Весов она символизирует время вдохновения, поддержки свыше и реализации больших планов. Молодая Луна во Льве способствует творчеству, публичности и исполнению желаний. Ваш свет теперь заметят другие. Главное — верьте в себя и не останавливайтесь на полпути.

 

Каких знаков Зодиаку ждет успех после новолуния 24 июля 2025 за Таро — Весы
Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE
Козерог — карта Таро "Туз Пентаклей"

Козерогам магические карты предвещают финансовый прорыв или возможность, которая станет фундаментом для длительного успеха. Новолуние 24 июля активизирует сферы финансов и карьеры. Появится шанс получить повышение, выгодное предложение или даже неожиданную поддержку. Используйте эту возможность максимально рационально.

 

Каких знаков Зодиаку ждет успех после новолуния 24 июля 2025 за Таро — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали вам, каким знакам Зодиака новолуние 24 июля откроет денежный поток.

Также карты Таро подсказали, кто из знаков Зодиака рискует совершить роковую ошибку на этой неделе.

гороскоп прогнозы успех знаки Зодиака Молодая Луна карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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