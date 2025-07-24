Какие знаки Зодиака ждет успех после новолуния 24 июля 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня мы встречаем молодую Луну в огненном знаке Льва. Этот период открывает новые горизонты для многих представителей зодиакального круга. Но лишь три знака Зодиака могут рассчитывать на настоящий прорыв. По предсказанию карт Таро, кому-то откроется неожиданная возможность в карьере, кто-то получит признание, а кто-то — шанс реализовать то, что долго оставалось мечтой.

Кто из знаков Зодиака получит фантастический успех после новолуния 24 июля — узнавайте от Новини.LIVE в раскладе Таро на одну карту.

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Овен — карта Таро "Колесница"

Новолуние во Льве зажжет в вашем сердце жажду к победам. Но успех не придет сам — вы достигнете его благодаря плодотворному труду. Сейчас отличный момент для того, чтобы наконец-то взяться за важное дело или поставить себе амбициозную цель. Таро подсказывает: не бойтесь выходить за пределы зоны комфорта.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — карта Таро "Звезда"

Карта "Звезда" — одна из самых сильных позитивных карт Таро, и для Весов она символизирует время вдохновения, поддержки свыше и реализации больших планов. Молодая Луна во Льве способствует творчеству, публичности и исполнению желаний. Ваш свет теперь заметят другие. Главное — верьте в себя и не останавливайтесь на полпути.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — карта Таро "Туз Пентаклей"

Козерогам магические карты предвещают финансовый прорыв или возможность, которая станет фундаментом для длительного успеха. Новолуние 24 июля активизирует сферы финансов и карьеры. Появится шанс получить повышение, выгодное предложение или даже неожиданную поддержку. Используйте эту возможность максимально рационально.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали вам, каким знакам Зодиака новолуние 24 июля откроет денежный поток.

Также карты Таро подсказали, кто из знаков Зодиака рискует совершить роковую ошибку на этой неделе.