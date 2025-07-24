Какие знаки Зодиака ждет успех после новолуния 24 июля 2025 — Таро прогноз

Новолуние принесет безумный успех этим знакам Зодиака — Таро
Сегодня мы встречаем молодую Луну в огненном знаке Льва. Этот период открывает новые горизонты для многих представителей зодиакального круга. Но лишь три знака Зодиака могут рассчитывать на настоящий прорыв. По предсказанию карт Таро, кому-то откроется неожиданная возможность в карьере, кто-то получит признание, а кто-то — шанс реализовать то, что долго оставалось мечтой.
Кто из знаков Зодиака получит фантастический успех после новолуния 24 июля — узнавайте от Новини.LIVE в раскладе Таро на одну карту.
Овен — карта Таро "Колесница"
Новолуние во Льве зажжет в вашем сердце жажду к победам. Но успех не придет сам — вы достигнете его благодаря плодотворному труду. Сейчас отличный момент для того, чтобы наконец-то взяться за важное дело или поставить себе амбициозную цель. Таро подсказывает: не бойтесь выходить за пределы зоны комфорта.
Весы — карта Таро "Звезда"
Карта "Звезда" — одна из самых сильных позитивных карт Таро, и для Весов она символизирует время вдохновения, поддержки свыше и реализации больших планов. Молодая Луна во Льве способствует творчеству, публичности и исполнению желаний. Ваш свет теперь заметят другие. Главное — верьте в себя и не останавливайтесь на полпути.
Козерог — карта Таро "Туз Пентаклей"
Козерогам магические карты предвещают финансовый прорыв или возможность, которая станет фундаментом для длительного успеха. Новолуние 24 июля активизирует сферы финансов и карьеры. Появится шанс получить повышение, выгодное предложение или даже неожиданную поддержку. Используйте эту возможность максимально рационально.
Ранее мы рассказывали вам, каким знакам Зодиака новолуние 24 июля откроет денежный поток.
Также карты Таро подсказали, кто из знаков Зодиака рискует совершить роковую ошибку на этой неделе.
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