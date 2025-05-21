Гороскоп за картами Таро на 21 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 21 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 21 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ви матимете важливу розмову, а якщо у вас накопичилося роздратування чи образа, настав час визволити це. Наприкінці дня буде легше.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Сьогодні ви отримаєте приємні подарунки і неочікувані бонуси від долі — це може бути допомога від старого знайомого чи довгоочікувана пропозиція. Ввечері ви можете відчути натхнення і бажання ділитися ним з оточуючими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день буде поворотним у плані почуттів і рішень, але настав час розставити пріоритети. Ближче до вечора ви знайдете справжнє рішення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Ви відчуєте внутрішню рівновагу, адже цей день буде легким і гармонійним. Ви можете зустрітися з приємними людьми.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Сьогодні ви захочете побути на самоті, але не відправляйте себе в емоційну ізоляцію. Налагоджуйте контакт, навіть якщо ви втомилися.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Ви отримаєте шанс зрозуміти, з чим вам потрібно попрощатися. Ввечері у вас може бути важлива розмова, яка змінить ваше ставлення до ситуації.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Ви можете отримати неочікуване запрошення, тому звертайте увагу на сигнали долі. Ввечері ви відчуєте емоційне тепло і творчий підйом.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шут"

Відпустіть контроль, дозвольте собі розслабитися і бути спонтанними, особливо в творчості та пригодах. Навколо вас буде багато нових ідей і натхнення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Сьогодні ви отримаєте зізнання і будете задоволеними плодами своєї праці, але заради успіху потрібно бути чимось пожертвувати. У коханні можливе приємне зізнання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Правосуддя"

Вам варто бути чесними і справедливими. У роботі ви зможете налагодити порядок і відновити втрачену довіру. Ввечері слід підвести підсумки і прийняти важливі рішення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Сьогодні варто бути особливо обережними в емоційних питаннях, адже ви можете відчути втому від людей чи справ. До вечора ситуація проясниться, в результаті чого ви відчуєте легкість.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Смерть"

Цей день може бути переломним, адже ви можете стояти на порозі важливого рішення. Наприкінці дня ви відчуєте осяяння і почуття визволення.

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