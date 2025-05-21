Гороскоп по картам Таро на 21 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 21 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 21 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Вам предстоит важный разговор, а если у вас накопилось раздражение или обида, пришло время выпустить это. В конце дня будет легче.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Денариев"

Сегодня вы получите приятные подарки и неожиданные бонусы от судьбы — это может быть помощь от старого знакомого или долгожданное предложение. Вечером вы можете почувствовать вдохновение и желание делиться им с окружающими.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день будет поворотным в плане чувств и решений, но пришло время расставить приоритеты. Ближе к вечеру вы найдете истинное решение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Вы почувствуете внутреннее равновесие, ведь этот день будет легким и гармоничным. Вы можете встретиться с приятными людьми.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Сегодня вы захотите побыть в одиночестве, но не отправляйте себя в эмоциональную изоляцию. Налаживайте контакт, даже если вы устали.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Вы получите шанс понять, с чем вам нужно попрощаться. Вечером у вас может быть важный разговор, который изменит ваше отношение к ситуации.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Вы можете получить неожиданное приглашение, поэтому обращайте внимание на сигналы судьбы. Вечером вы почувствуете эмоциональное тепло и творческий подъем.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шут"

Отпустите контроль, позвольте себе расслабиться и быть спонтанными, особенно в творчестве и приключениях. Вокруг вас будет много новых идей и вдохновения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Сегодня вы получите признание и будете довольны плодами своего труда, но ради успеха нужно быть чем-то пожертвовать. В любви возможно приятное признание.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Правосудие"

Вам стоит быть честными и справедливыми. В работе вы сможете наладить порядок и восстановить утраченное доверие. Вечером следует подвести итоги и принять важные решения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня стоит быть особенно осторожными в эмоциональных вопросах, ведь вы можете почувствовать усталость от людей или дел. К вечеру ситуация прояснится, в результате чего вы почувствуете легкость.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Смерть"

Этот день может быть переломным, ведь вы можете стоять на пороге важного решения. В конце дня вы почувствуете озарение и чувство освобождения.

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