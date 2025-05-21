Гороскоп по картам Таро на 21 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 21 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 21 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 21 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Вам предстоит важный разговор, а если у вас накопилось раздражение или обида, пришло время выпустить это. В конце дня будет легче.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Шестерка Денариев"
Сегодня вы получите приятные подарки и неожиданные бонусы от судьбы — это может быть помощь от старого знакомого или долгожданное предложение. Вечером вы можете почувствовать вдохновение и желание делиться им с окружающими.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Влюбленные"
Этот день будет поворотным в плане чувств и решений, но пришло время расставить приоритеты. Ближе к вечеру вы найдете истинное решение.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
Вы почувствуете внутреннее равновесие, ведь этот день будет легким и гармоничным. Вы можете встретиться с приятными людьми.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Четверка Мечей"
Сегодня вы захотите побыть в одиночестве, но не отправляйте себя в эмоциональную изоляцию. Налаживайте контакт, даже если вы устали.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Вы получите шанс понять, с чем вам нужно попрощаться. Вечером у вас может быть важный разговор, который изменит ваше отношение к ситуации.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Рыцарь Кубков"
Вы можете получить неожиданное приглашение, поэтому обращайте внимание на сигналы судьбы. Вечером вы почувствуете эмоциональное тепло и творческий подъем.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Шут"
Отпустите контроль, позвольте себе расслабиться и быть спонтанными, особенно в творчестве и приключениях. Вокруг вас будет много новых идей и вдохновения.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Сегодня вы получите признание и будете довольны плодами своего труда, но ради успеха нужно быть чем-то пожертвовать. В любви возможно приятное признание.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Правосудие"
Вам стоит быть честными и справедливыми. В работе вы сможете наладить порядок и восстановить утраченное доверие. Вечером следует подвести итоги и принять важные решения.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Пятерка Мечей"
Сегодня стоит быть особенно осторожными в эмоциональных вопросах, ведь вы можете почувствовать усталость от людей или дел. К вечеру ситуация прояснится, в результате чего вы почувствуете легкость.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Смерть"
Этот день может быть переломным, ведь вы можете стоять на пороге важного решения. В конце дня вы почувствуете озарение и чувство освобождения.
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