Гороскоп за картами Таро на 19 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Цього вівторка, 19 серпня, карти Таро відкривають завісу майбутнього — одним знакам Зодіаку вони віщують несподівані можливості та шанс розв'язати питання, які давно турбували, тоді як іншим — час, коли доведеться проявити терпіння, стриманість і навчитися правильно розподіляти свої сили.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 19 серпня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

День може принести Овнам різкі зміни. Все, що здавалося стабільним, може піти іншим шляхом. Вам варто зберігати гнучкість і не чіплятися за минуле. Довіртеся долі, вона веде вас у правильний бік.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Ця карта обіцяє вам день гармонії та творчості. Ви можете отримати приємні новини, пов'язані з родиною чи особистим життям. Також день сприятливий для тих, хто працює з фінансами або красою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Можливі ситуації, де доведеться робити вибір. Карти Таро підказують: не ухиляйтеся від рішень, бо це лише затягне процес. Слухайте інтуїцію — вона сьогодні стане вашим провідником.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

День може нагадати вам про минуле. Це може бути зустріч зі старим другом, несподівана звістка або спогади, які повернуть у приємні моменти. Використайте цю енергію, щоб зарядитися теплом.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви отримаєте шанс проявити себе. Навіть складні ситуації вирішуватимуться спокійно, якщо ви діятимете розсудливо, а не піддаватиметесь емоціям. Контроль і мудрість — ваші головні союзники.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Таро підказують вам взяти паузу. Можливо, ви занадто поспішали останнім часом. Цей день стане ідеальним для саморефлексії, аналізу та планування подальших кроків.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні ви зіткнетеся з необхідністю бути максимально чесними з собою та іншими. Це день істини, коли все стає на свої місця. Важливо дотримуватися справедливості навіть у дрібницях.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Вам захочеться рухатися вперед і швидко досягати результатів. Таро нагадують: енергія дня підтримає ваші амбіції, але уникайте необдуманих рішень.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Цей день може стати справжнім святом душі для Стрільців. Ви отримаєте те, чого давно бажали. Таро обіцяють вам відчуття задоволення і гармонії. Насолоджуйтесь моментом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

День принесе результати вашої праці. Ви побачите, що зусилля не були марними. Таро радять зосередитися на деталях — саме вони забезпечать вам успіх.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Сильний день для надій і планів. Карти Таро відкривають вам шлях до мрій, які здавалися далекими. З'явиться натхнення і віра у краще. Важливо вірити в себе і не втрачати оптимізму.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

День може бути наповнений ілюзіями або непевністю. Карта дня підказує — не поспішайте з рішеннями і більше довіряйте власній інтуїції. Не все є таким, яким здається на перший погляд.

