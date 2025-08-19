Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 серпня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 серпня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на 19 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Цього вівторка, 19 серпня, карти Таро відкривають завісу майбутнього — одним знакам Зодіаку вони віщують несподівані можливості та шанс розв'язати питання, які давно турбували, тоді як іншим — час, коли доведеться проявити терпіння, стриманість і навчитися правильно розподіляти свої сили.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 19 серпня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 19 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Колесо Фортуни"

День може принести Овнам різкі зміни. Все, що здавалося стабільним, може піти іншим шляхом. Вам варто зберігати гнучкість і не чіплятися за минуле. Довіртеся долі, вона веде вас у правильний бік.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Ця карта обіцяє вам день гармонії та творчості. Ви можете отримати приємні новини, пов'язані з родиною чи особистим життям. Також день сприятливий для тих, хто працює з фінансами або красою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Можливі ситуації, де доведеться робити вибір. Карти Таро підказують: не ухиляйтеся від рішень, бо це лише затягне процес. Слухайте інтуїцію — вона сьогодні стане вашим провідником.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

День може нагадати вам про минуле. Це може бути зустріч зі старим другом, несподівана звістка або спогади, які повернуть у приємні моменти. Використайте цю енергію, щоб зарядитися теплом.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви отримаєте шанс проявити себе. Навіть складні ситуації вирішуватимуться спокійно, якщо ви діятимете розсудливо, а не піддаватиметесь емоціям. Контроль і мудрість — ваші головні союзники.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Таро підказують вам взяти паузу. Можливо, ви занадто поспішали останнім часом. Цей день стане ідеальним для саморефлексії, аналізу та планування подальших кроків.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні ви зіткнетеся з необхідністю бути максимально чесними з собою та іншими. Це день істини, коли все стає на свої місця. Важливо дотримуватися справедливості навіть у дрібницях.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Вам захочеться рухатися вперед і швидко досягати результатів. Таро нагадують: енергія дня підтримає ваші амбіції, але уникайте необдуманих рішень.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Цей день може стати справжнім святом душі для Стрільців. Ви отримаєте те, чого давно бажали. Таро обіцяють вам відчуття задоволення і гармонії. Насолоджуйтесь моментом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

День принесе результати вашої праці. Ви побачите, що зусилля не були марними. Таро радять зосередитися на деталях — саме вони забезпечать вам успіх.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Сильний день для надій і планів. Карти Таро відкривають вам шлях до мрій, які здавалися далекими. З'явиться натхнення і віра у краще. Важливо вірити в себе і не втрачати оптимізму.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

День може бути наповнений ілюзіями або непевністю. Карта дня підказує — не поспішайте з рішеннями і більше довіряйте власній інтуїції. Не все є таким, яким здається на перший погляд.

Також вам буде цікаво: 

гороскоп прогнози знаки Зодіаку карти Таро 19 серпня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації