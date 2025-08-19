Видео
Видео

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2025 по Таро

Дата публикации 19 августа 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 19 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

В этот вторник, 19 августа, карты Таро приоткрывают завесу будущего — одним знакам Зодиака они предвещают неожиданные возможности и шанс решить вопросы, которые давно беспокоили, тогда как другим — время, когда придется проявить терпение, сдержанность и научиться правильно распределять свои силы.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 19 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 19 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

День может принести Овнам резкие перемены. Все, что казалось стабильным, может пойти другим путем. Вам стоит сохранять гибкость и не цепляться за прошлое. Доверьтесь судьбе, она ведет вас в правильную сторону.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Эта карта обещает вам день гармонии и творчества. Вы можете получить приятные новости, связанные с семьей или личной жизнью. Также день благоприятен для тех, кто работает с финансами или красотой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Возможны ситуации, где придется делать выбор. Карты Таро подсказывают: не уклоняйтесь от решений, потому что это лишь затянет процесс. Слушайте интуицию — она сегодня станет вашим проводником.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

День может напомнить вам о прошлом. Это может быть встреча со старым другом, неожиданное известие или воспоминания, которые вернут в приятные моменты. Используйте эту энергию, чтобы зарядиться теплом.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы получите шанс проявить себя. Даже сложные ситуации будут решаться спокойно, если вы будете действовать рассудительно, а не поддаваться эмоциям. Контроль и мудрость — ваши главные союзники.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Таро подсказывают вам взять паузу. Возможно, вы слишком торопились в последнее время. Этот день станет идеальным для саморефлексии, анализа и планирования дальнейших шагов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня вы столкнетесь с необходимостью быть максимально честными с собой и другими. Это день истины, когда все становится на свои места. Важно соблюдать справедливость даже в мелочах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Вам захочется двигаться вперед и быстро достигать результатов. Таро напоминают: энергия дня поддержит ваши амбиции, но избегайте необдуманных решений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Этот день может стать настоящим праздником души для Стрельцов. Вы получите то, чего давно желали. Таро обещают вам ощущение удовлетворения и гармонии. Наслаждайтесь моментом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

День принесет результаты вашего труда. Вы увидите, что усилия не были напрасными. Таро советуют сосредоточиться на деталях — именно они обеспечат вам успех.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Сильный день для надежд и планов. Карты Таро открывают вам путь к мечтам, которые казались далекими. Появится вдохновение и вера в лучшее. Важно верить в себя и не терять оптимизма.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

День может быть наполнен иллюзиями или неуверенностью. Карта дня подсказывает — не спешите с решениями и больше доверяйте собственной интуиции. Не все является таким, каким кажется на первый взгляд.

