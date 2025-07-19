Гороскоп за картами Таро на 19 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Субота, 19 липня, обіцяє бути спокійною та гармонійною — ідеальною для того, щоб перепочити після насиченого тижня. Місяць у Тельці підсилює бажання стабільності, затишку й приємних дрібниць, а карти Таро дають підказки, як найкраще провести цей день кожному знаку Зодіаку.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 19 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

День вимагатиме від Овнів терпіння. Ви вже зробили все, що могли — тепер настав час розслабитися і чекати, дайте ситуації дозріти. Субота ідеальна для планування бюджету та відпочинку без метушні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Вас чекає емоційне оновлення або приємна зустріч. День може принести романтику, гарну новину чи внутрішню легкість. Таро радить дозволити собі трохи більше радості.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

Можливі дрібні суперечки або внутрішній неспокій. Не витрачайте енергію на негативні думки — краще спрямувати її на фізичну активність або захоплення. Субота — не для боротьби, а для звільнення від напруги.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Ідеальний день для сімейних зустрічей або душевного відпочинку. Карта дня говорить: ваша емоційна чаша повна — проведіть час із тими, хто дарує вам любов і розуміння.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Ваша праця не залишається непоміченою. Якщо ви працюєте у вихідний — результат буде. Якщо ні, субота чудово підходить для хобі або спільних справ із близькими. Карта дня радить не діяти на самоті, а об'єднувати зусилля.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Імператриця"

Карти Таро натякають Дівам на комфорт, насолоду і творчість. Можливо, сьогодні ви особливо привабливі або хочете подбати про себе. Присвятіть день естетиці та красі — це додасть енергії.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Місяць"

Можливе внутрішнє сум'яття або дивні сни. Не поспішайте з висновками. Таро радять прислухатись до інтуїції — вона знає більше, ніж здається. Уникайте плутанини в словах та емоціях.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Субота, 19 липня, обіцяє несподівані події. Усе може змінитися за одну мить — або на краще, або ж ні. Приймайте зміни як можливість оновлення. Карта дня "Колесо Фортуни" нагадує: удача — на боці гнучких.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

День ідеальний для романтики, нових знайомств або важливої розмови. Вас чекають приємні емоції. Якщо є можливість — проведіть цей день із коханою або близькою людиною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

День принесе стабільність, а можливо — й фінансову вигоду. Субота сприятлива для покупок, інвестицій або планування бюджету. Таро стверджують, що зараз ви впевнено керуєте ситуацією.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Настав час рухатися далі. Ви залишаєте щось позаду — думки, образи або ситуації. Це правильне рішення. Карти Таро пророкують, що на вас чекає внутрішній перехід до ясності, хоч, можливо, трохи болючий.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сила"

День потребує м'якої стійкості. Не дійте агресивно, краще — з розумінням і ніжністю. Ви здатні вплинути на ситуацію або людину без тиску. Сила — у вашій внутрішній гармонії.

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