Гороскоп за картами Таро на 19 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 липня 2025 за Таро
Субота, 19 липня, обіцяє бути спокійною та гармонійною — ідеальною для того, щоб перепочити після насиченого тижня. Місяць у Тельці підсилює бажання стабільності, затишку й приємних дрібниць, а карти Таро дають підказки, як найкраще провести цей день кожному знаку Зодіаку.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 19 липня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 19 липня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сімка Пентаклів"
День вимагатиме від Овнів терпіння. Ви вже зробили все, що могли — тепер настав час розслабитися і чекати, дайте ситуації дозріти. Субота ідеальна для планування бюджету та відпочинку без метушні.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Туз Кубків"
Вас чекає емоційне оновлення або приємна зустріч. День може принести романтику, гарну новину чи внутрішню легкість. Таро радить дозволити собі трохи більше радості.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "П'ятірка Жезлів"
Можливі дрібні суперечки або внутрішній неспокій. Не витрачайте енергію на негативні думки — краще спрямувати її на фізичну активність або захоплення. Субота — не для боротьби, а для звільнення від напруги.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Ідеальний день для сімейних зустрічей або душевного відпочинку. Карта дня говорить: ваша емоційна чаша повна — проведіть час із тими, хто дарує вам любов і розуміння.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Трійка Пентаклів"
Ваша праця не залишається непоміченою. Якщо ви працюєте у вихідний — результат буде. Якщо ні, субота чудово підходить для хобі або спільних справ із близькими. Карта дня радить не діяти на самоті, а об'єднувати зусилля.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Імператриця"
Карти Таро натякають Дівам на комфорт, насолоду і творчість. Можливо, сьогодні ви особливо привабливі або хочете подбати про себе. Присвятіть день естетиці та красі — це додасть енергії.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Місяць"
Можливе внутрішнє сум'яття або дивні сни. Не поспішайте з висновками. Таро радять прислухатись до інтуїції — вона знає більше, ніж здається. Уникайте плутанини в словах та емоціях.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Субота, 19 липня, обіцяє несподівані події. Усе може змінитися за одну мить — або на краще, або ж ні. Приймайте зміни як можливість оновлення. Карта дня "Колесо Фортуни" нагадує: удача — на боці гнучких.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
День ідеальний для романтики, нових знайомств або важливої розмови. Вас чекають приємні емоції. Якщо є можливість — проведіть цей день із коханою або близькою людиною.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Король Пентаклів"
День принесе стабільність, а можливо — й фінансову вигоду. Субота сприятлива для покупок, інвестицій або планування бюджету. Таро стверджують, що зараз ви впевнено керуєте ситуацією.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Шістка Мечів"
Настав час рухатися далі. Ви залишаєте щось позаду — думки, образи або ситуації. Це правильне рішення. Карти Таро пророкують, що на вас чекає внутрішній перехід до ясності, хоч, можливо, трохи болючий.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Сила"
День потребує м'якої стійкості. Не дійте агресивно, краще — з розумінням і ніжністю. Ви здатні вплинути на ситуацію або людину без тиску. Сила — у вашій внутрішній гармонії.
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