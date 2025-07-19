Гороскоп по картам Таро на 19 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Суббота, 19 июля, обещает быть спокойной и гармоничной — идеальной для того, чтобы передохнуть после насыщенной недели. Луна в Тельце усиливает желание стабильности, уюта и приятных мелочей, а карты Таро дают подсказки, как лучше всего провести этот день каждому знаку Зодиака.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 19 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

День потребует от Овнов терпения. Вы уже сделали все, что могли — теперь настало время расслабиться и ждать, дайте ситуации созреть. Суббота идеальна для планирования бюджета и отдыха без суеты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Кубков"

Вас ждет эмоциональное обновление или приятная встреча. День может принести романтику, хорошую новость или внутреннюю легкость. Таро советует позволить себе немного больше радости.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Возможны мелкие споры или внутреннее беспокойство. Не тратьте энергию на негативные мысли — лучше направить ее на физическую активность или увлечения. Суббота — не для борьбы, а для освобождения от напряжения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Идеальный день для семейных встреч или душевного отдыха. Карта дня говорит: ваша эмоциональная чаша полна — проведите время с теми, кто дарит вам любовь и понимание.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Ваш труд не остается незамеченным. Если вы работаете в выходной — результат будет. Если нет, суббота прекрасно подходит для хобби или совместных дел с близкими. Карта дня советует не действовать в одиночестве, а объединять усилия.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Императрица"

Карты Таро намекают Девам на комфорт, наслаждение и творчество. Возможно, сегодня вы особенно привлекательны или хотите позаботиться о себе. Посвятите день эстетике и красоте — это придаст энергии.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Луна"

Возможно внутреннее смятение или странные сны. Не спешите с выводами. Таро советуют прислушиваться к интуиции — она знает больше, чем кажется. Избегайте путаницы в словах и эмоциях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Суббота, 19 июля, обещает неожиданные события. Все может измениться в одно мгновение — или к лучшему, или же нет. Принимайте изменения как возможность обновления. Карта дня "Колесо Фортуны" напоминает: удача — на стороне гибких.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Кубков"

День идеален для романтики, новых знакомств или важного разговора. Вас ждут приятные эмоции. Если есть возможность — проведите этот день с любимым или близким человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Пентаклей"

День принесет стабильность, а возможно и финансовую выгоду. Суббота благоприятна для покупок, инвестиций или планирования бюджета. Таро утверждают, что сейчас вы уверенно управляете ситуацией.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Пришло время двигаться дальше. Вы оставляете что-то позади — мысли, обиды или ситуации. Это правильное решение. Карты Таро предсказывают, что вас ждет внутренний переход к ясности, хоть, возможно, немного болезненный.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Сила"

День нуждается в мягкой стойкости. Не действуйте агрессивно, лучше — с пониманием и нежностью. Вы способны повлиять на ситуацию или человека без давления. Сила — в вашей внутренней гармонии.

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