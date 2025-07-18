Гороскоп за картами Таро на 18 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 липня 2025 за Таро
П'ятниця, 18 липня, завершує насичений тиждень і обіцяє сприятливий час для підбиття підсумків, завершення важливих справ і турботи про власний добробут. Карти Таро допоможуть краще зрозуміти свій внутрішній стан і правильно розставити акценти перед вихідними.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 18 липня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 18 липня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Лицар Пентаклів"
Сьогодні ви налаштовані серйозно. День сприятливий для роботи з документами, фінансами або укладання угод. Карта дня радить не поспішати — вдумливість принесе найкращий результат.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Дев'ятка Кубків"
Тельцям випала карта задоволення й виконання бажань. Тож, сьогодні можливий приємний сюрприз наприкінці дня або тепла зустріч. Дозвольте собі розслабитися — ви це заслужили.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Вісімка Мечів"
Ви можете почуватися розгубленими, а думки будуть хаотичними. Не поспішайте з рішеннями. Таро підказує: вихід є, але потрібно подивитися на ситуацію під іншим кутом.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Імператриця"
День Раків наповнений гармонією та родинним теплом. Чудовий час для спілкування з близькими або творчості. Також можливі хороші новини щодо фінансів чи дому.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Трійка Жезлів"
Ви вже на пів кроку до важливого результату. П'ятниця підходить для планування майбутнього. Таро радить: не бійтеся дивитися ширше — попереду нові горизонти.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Інтуїція сьогодні буде вашим найкращим порадником. День підходить для аналізу, медитації або вирішення внутрішніх питань. Карта дня дає Дівам цінну пораду — мовчання іноді говорить більше за слова.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Шістка Пентаклів"
Допомога або вдячність з боку інших — ось тема дня. Ви отримаєте підтримку або самі станете джерелом добра. Шістка Пентаклів закликає знайти баланс у вміннях давати та приймати.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Смерть"
Не лякайтеся — ця карта означає завершення і оновлення. Можливо, щось старе нарешті залишиться у минулому, звільнивши місце для нового. День сприятливий для прощання з тим, що вже вичерпало себе.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Сонце"
Ваш день буде наповнений енергією, оптимізмом і легкістю. Карта дня обіцяє успіх, радість та підтримку. Усі справи завершаться вдало — скористайтеся моментом.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Четвірка Мечів"
Козерогам варто зробити паузу. Якщо відчуваєте втому — дайте собі час на відновлення. Таро підказує: внутрішній спокій — ключ до подальшого успіху.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Закохані"
На перший план вийдуть стосунки. Ви зіткнетеся з вибором або важливою розмовою. Не поспішайте — рішення, яке підкаже вам серце, виявиться правильним.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Шістка Кубків"
Сьогодні можуть нагадати про себе приємні спогади або люди з минулого. День емоційний, але теплий. Ви зможете закрити стару главу з усмішкою.
Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку варто бути обережними з грошима до кінця липня.
Нагадаємо, ми ділилися, на які знаки Зодіаку до кінця липня чекають доленосні події за Таро.
Також ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє кохання у другий місяць літа.
Читайте Новини.LIVE!