Гороскоп за картами Таро на 18 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

П'ятниця, 18 липня, завершує насичений тиждень і обіцяє сприятливий час для підбиття підсумків, завершення важливих справ і турботи про власний добробут. Карти Таро допоможуть краще зрозуміти свій внутрішній стан і правильно розставити акценти перед вихідними.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 18 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів"

Сьогодні ви налаштовані серйозно. День сприятливий для роботи з документами, фінансами або укладання угод. Карта дня радить не поспішати — вдумливість принесе найкращий результат.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Тельцям випала карта задоволення й виконання бажань. Тож, сьогодні можливий приємний сюрприз наприкінці дня або тепла зустріч. Дозвольте собі розслабитися — ви це заслужили.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Ви можете почуватися розгубленими, а думки будуть хаотичними. Не поспішайте з рішеннями. Таро підказує: вихід є, але потрібно подивитися на ситуацію під іншим кутом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператриця"

День Раків наповнений гармонією та родинним теплом. Чудовий час для спілкування з близькими або творчості. Також можливі хороші новини щодо фінансів чи дому.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Ви вже на пів кроку до важливого результату. П'ятниця підходить для планування майбутнього. Таро радить: не бійтеся дивитися ширше — попереду нові горизонти.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Інтуїція сьогодні буде вашим найкращим порадником. День підходить для аналізу, медитації або вирішення внутрішніх питань. Карта дня дає Дівам цінну пораду — мовчання іноді говорить більше за слова.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Допомога або вдячність з боку інших — ось тема дня. Ви отримаєте підтримку або самі станете джерелом добра. Шістка Пентаклів закликає знайти баланс у вміннях давати та приймати.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Не лякайтеся — ця карта означає завершення і оновлення. Можливо, щось старе нарешті залишиться у минулому, звільнивши місце для нового. День сприятливий для прощання з тим, що вже вичерпало себе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сонце"

Ваш день буде наповнений енергією, оптимізмом і легкістю. Карта дня обіцяє успіх, радість та підтримку. Усі справи завершаться вдало — скористайтеся моментом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Козерогам варто зробити паузу. Якщо відчуваєте втому — дайте собі час на відновлення. Таро підказує: внутрішній спокій — ключ до подальшого успіху.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Закохані"

На перший план вийдуть стосунки. Ви зіткнетеся з вибором або важливою розмовою. Не поспішайте — рішення, яке підкаже вам серце, виявиться правильним.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Сьогодні можуть нагадати про себе приємні спогади або люди з минулого. День емоційний, але теплий. Ви зможете закрити стару главу з усмішкою.

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