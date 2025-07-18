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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июля 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 июля 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 06:10
Гороскоп по картам Таро на 18 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Пятница, 18 июля, завершает насыщенную неделю и обещает благоприятное время для подведения итогов, завершения важных дел и заботы о собственном благополучии. Карты Таро помогут лучше понять свое внутреннее состояние и правильно расставить акценты перед выходными.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 18 июля 2025 года.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 18 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

Сегодня вы настроены серьезно. День благоприятен для работы с документами, финансами или заключения сделок. Карта дня советует не спешить — вдумчивость принесет наилучший результат.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Тельцам выпала карта удовольствия и исполнения желаний. Так что, сегодня возможен приятный сюрприз в конце дня или теплая встреча. Позвольте себе расслабиться — вы это заслужили.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вы можете чувствовать себя растерянными, а мысли будут хаотичными. Не спешите с решениями. Таро подсказывает: выход есть, но нужно посмотреть на ситуацию под другим углом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

День Раков наполнен гармонией и семейным теплом. Отличное время для общения с близкими или творчества. Также возможны хорошие новости относительно финансов или дома.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Вы уже на полшага к важному результату. Пятница подходит для планирования будущего. Таро советует: не бойтесь смотреть шире — впереди новые горизонты.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Интуиция сегодня будет вашим лучшим советчиком. День подходит для анализа, медитации или решения внутренних вопросов. Карта дня дает Девам ценный совет — молчание иногда говорит больше слов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Помощь или благодарность со стороны других — вот тема дня. Вы получите поддержку или сами станете источником добра. Шестерка Пентаклей призывает найти баланс в умениях давать и принимать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Не пугайтесь — эта карта означает завершение и обновление. Возможно, что-то старое наконец-то останется в прошлом, освободив место для нового. День благоприятен для прощания с тем, что уже исчерпало себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

Ваш день будет наполнен энергией, оптимизмом и легкостью. Карта дня обещает успех, радость и поддержку. Все дела завершатся удачно — воспользуйтесь моментом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Козерогам стоит сделать паузу. Если чувствуете усталость — дайте себе время на восстановление. Таро подсказывает: внутреннее спокойствие — ключ к дальнейшему успеху.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Влюбленные"

На первый план выйдут отношения. Вы столкнетесь с выбором или важным разговором. Не спешите — решение, которое подскажет вам сердце, окажется правильным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня могут напомнить о себе приятные воспоминания или люди из прошлого. День эмоциональный, но теплый. Вы сможете закрыть старую главу с улыбкой.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака стоит быть осторожными с деньгами до конца июля.

Напомним, мы делились, на какие знаки Зодиака до конца июля ждут судьбоносные события по Таро.

Также мы рассказывали, кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь во второй месяц лета.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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