Гороскоп по картам Таро на 18 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Пятница, 18 июля, завершает насыщенную неделю и обещает благоприятное время для подведения итогов, завершения важных дел и заботы о собственном благополучии. Карты Таро помогут лучше понять свое внутреннее состояние и правильно расставить акценты перед выходными.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 18 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

Сегодня вы настроены серьезно. День благоприятен для работы с документами, финансами или заключения сделок. Карта дня советует не спешить — вдумчивость принесет наилучший результат.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Тельцам выпала карта удовольствия и исполнения желаний. Так что, сегодня возможен приятный сюрприз в конце дня или теплая встреча. Позвольте себе расслабиться — вы это заслужили.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вы можете чувствовать себя растерянными, а мысли будут хаотичными. Не спешите с решениями. Таро подсказывает: выход есть, но нужно посмотреть на ситуацию под другим углом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

День Раков наполнен гармонией и семейным теплом. Отличное время для общения с близкими или творчества. Также возможны хорошие новости относительно финансов или дома.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Вы уже на полшага к важному результату. Пятница подходит для планирования будущего. Таро советует: не бойтесь смотреть шире — впереди новые горизонты.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Интуиция сегодня будет вашим лучшим советчиком. День подходит для анализа, медитации или решения внутренних вопросов. Карта дня дает Девам ценный совет — молчание иногда говорит больше слов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Помощь или благодарность со стороны других — вот тема дня. Вы получите поддержку или сами станете источником добра. Шестерка Пентаклей призывает найти баланс в умениях давать и принимать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Не пугайтесь — эта карта означает завершение и обновление. Возможно, что-то старое наконец-то останется в прошлом, освободив место для нового. День благоприятен для прощания с тем, что уже исчерпало себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

Ваш день будет наполнен энергией, оптимизмом и легкостью. Карта дня обещает успех, радость и поддержку. Все дела завершатся удачно — воспользуйтесь моментом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Козерогам стоит сделать паузу. Если чувствуете усталость — дайте себе время на восстановление. Таро подсказывает: внутреннее спокойствие — ключ к дальнейшему успеху.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Влюбленные"

На первый план выйдут отношения. Вы столкнетесь с выбором или важным разговором. Не спешите — решение, которое подскажет вам сердце, окажется правильным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня могут напомнить о себе приятные воспоминания или люди из прошлого. День эмоциональный, но теплый. Вы сможете закрыть старую главу с улыбкой.

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