Гороскоп за картами Таро на 17 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Колода карт Таро в руці. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 17 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 17 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сімка Денарієв"

Ваші плани можуть раптово змінитися, а ви отримаєте несподівані сюрпризи, особливо у сфері фінансів і організації. Сьогодні не витрачайте гроші дарма і не поспішайте.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дама Кубків"

Це емоційний день, коли ваш настрій може змінюватися впродовж дня. Ви можете познайомитися з цікавими людьми чи стати учасником теплих бесід, але надмірна відкритість може викликати непорозуміння.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Цей день насичений спогадами і зустрічами. Можливо ви знову зв’яжетеся з кимось, кого давно не бачили. Також це гарний день для планування, особливо якщо йдеться про проєкти, що мають особисте значення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Це успішний день, наповнений радістю, веселощами і фінансовими можливостями. Також це гарний день для кроку назустріч партнеру чи зміцнення зв’язків із друзями. Ви можете отримати неочікувані подарунки чи пропозиції.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні варто взяти все під свій контроль і направити зусилля на вирішення задач. Це сприятливий день для закінчення важливих справ, але ви можете зіштовхнутися з необхідністю прийняти важке рішення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Місяць"

Це нестабільний день, коли варто бути обережними. Це сприятливий період для усамітнення і відпочинку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні варто бути терплячими. Ви можете отримати корисні поради або пропозиції, які можуть покращити ваш фінансовий стан. Ввечері спокійно проведіть час.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні будуть зміни у вашому житті. У вас можуть виникнути невеликі конфлікти, особливо з діловими партнерами.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це протиречивий день, адже з одного боку — щастя, а з іншого — емоційні випробування. Сьогодні ви можете посваритися з близькими, але зберігайте спокій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Вам доведеться балансувати між задачами, рішеннями і настроєм. У фінансовій сфері можуть бути великі витрати, а ввечері ви можете відчути втому.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Мечів"

Сьогодні варто сміливо починати важливі розмови чи відстоювати власну позицію. Це гарний день для чесного діалогу і перегляду цілей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Це день роздумів і спостережень. Ви можете отримати гарні сюрпризи, особливо романтичного характеру. Також це гарний день для збору інформації, читання, навчання і спілкування з розумними людьми.

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