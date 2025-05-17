Гороскоп за картами Таро на 17 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 травня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 17 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 17 травня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 17 травня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сімка Денарієв"
Ваші плани можуть раптово змінитися, а ви отримаєте несподівані сюрпризи, особливо у сфері фінансів і організації. Сьогодні не витрачайте гроші дарма і не поспішайте.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Дама Кубків"
Це емоційний день, коли ваш настрій може змінюватися впродовж дня. Ви можете познайомитися з цікавими людьми чи стати учасником теплих бесід, але надмірна відкритість може викликати непорозуміння.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Шістка Кубків"
Цей день насичений спогадами і зустрічами. Можливо ви знову зв’яжетеся з кимось, кого давно не бачили. Також це гарний день для планування, особливо якщо йдеться про проєкти, що мають особисте значення.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Трійка Кубків"
Це успішний день, наповнений радістю, веселощами і фінансовими можливостями. Також це гарний день для кроку назустріч партнеру чи зміцнення зв’язків із друзями. Ви можете отримати неочікувані подарунки чи пропозиції.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Дама Жезлів"
Сьогодні варто взяти все під свій контроль і направити зусилля на вирішення задач. Це сприятливий день для закінчення важливих справ, але ви можете зіштовхнутися з необхідністю прийняти важке рішення.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Місяць"
Це нестабільний день, коли варто бути обережними. Це сприятливий період для усамітнення і відпочинку.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Утримання"
Сьогодні варто бути терплячими. Ви можете отримати корисні поради або пропозиції, які можуть покращити ваш фінансовий стан. Ввечері спокійно проведіть час.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні будуть зміни у вашому житті. У вас можуть виникнути невеликі конфлікти, особливо з діловими партнерами.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Дев’ятка Кубків"
Це протиречивий день, адже з одного боку — щастя, а з іншого — емоційні випробування. Сьогодні ви можете посваритися з близькими, але зберігайте спокій.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Двійка Денарієв"
Вам доведеться балансувати між задачами, рішеннями і настроєм. У фінансовій сфері можуть бути великі витрати, а ввечері ви можете відчути втому.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Туз Мечів"
Сьогодні варто сміливо починати важливі розмови чи відстоювати власну позицію. Це гарний день для чесного діалогу і перегляду цілей.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Паж Мечів"
Це день роздумів і спостережень. Ви можете отримати гарні сюрпризи, особливо романтичного характеру. Також це гарний день для збору інформації, читання, навчання і спілкування з розумними людьми.
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