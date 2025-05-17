Гороскоп по картам Таро на 17 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 17 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 17 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 17 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Семерка Денариев"
Ваши планы могут внезапно измениться, а вы получите неожиданные сюрпризы, особенно в сфере финансов и организации. Сегодня не тратьте деньги зря и не спешите.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Дама Кубков"
Это эмоциональный день, когда ваше настроение может меняться в течение дня. Вы можете познакомиться с интересными людьми или стать участником теплых бесед, но чрезмерная открытость может вызвать недоразумения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Шестерка Кубков"
Этот день насыщен воспоминаниями и встречами. Возможно вы снова свяжетесь с кем-то, кого давно не видели. Также это хороший день для планирования, особенно если речь идет о проектах, имеющих личное значение.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Тройка Кубков"
Это успешный день, наполненный радостью, весельем и финансовыми возможностями. Также это хороший день для шага навстречу партнеру или укрепления связей с друзьями. Вы можете получить неожиданные подарки или предложения.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Дама Жезлов"
Сегодня стоит взять все под свой контроль и направить усилия на решение задач. Это благоприятный день для окончания важных дел, но вы можете столкнуться с необходимостью принять трудное решение.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Луна"
Это нестабильный день, когда стоит быть осторожными. Это благоприятный период для уединения и отдыха.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Удержание"
Сегодня стоит быть терпеливыми. Вы можете получить полезные советы или предложения, которые могут улучшить ваше финансовое состояние. Вечером спокойно проведите время.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня будут перемены в вашей жизни. У вас могут возникнуть небольшие конфликты, особенно с деловыми партнерами.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Это противоречивый день, ведь с одной стороны — счастье, а с другой — эмоциональные испытания. Сегодня вы можете поссориться с близкими, но сохраняйте спокойствие.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Вам придется балансировать между задачами, решениями и настроением. В финансовой сфере могут быть большие расходы, а вечером вы можете почувствовать усталость.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Туз Мечей"
Сегодня стоит смело начинать важные разговоры или отстаивать собственную позицию. Это хороший день для честного диалога и пересмотра целей.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Паж Мечей"
Это день размышлений и наблюдений. Вы можете получить хорошие сюрпризы, особенно романтического характера. Также это хороший день для сбора информации, чтения, обучения и общения с умными людьми.
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