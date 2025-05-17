Гороскоп по картам Таро на 17 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Колода карт Таро в руке. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 17 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 17 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Денариев"

Ваши планы могут внезапно измениться, а вы получите неожиданные сюрпризы, особенно в сфере финансов и организации. Сегодня не тратьте деньги зря и не спешите.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Дама Кубков"

Это эмоциональный день, когда ваше настроение может меняться в течение дня. Вы можете познакомиться с интересными людьми или стать участником теплых бесед, но чрезмерная открытость может вызвать недоразумения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Этот день насыщен воспоминаниями и встречами. Возможно вы снова свяжетесь с кем-то, кого давно не видели. Также это хороший день для планирования, особенно если речь идет о проектах, имеющих личное значение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Это успешный день, наполненный радостью, весельем и финансовыми возможностями. Также это хороший день для шага навстречу партнеру или укрепления связей с друзьями. Вы можете получить неожиданные подарки или предложения.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Сегодня стоит взять все под свой контроль и направить усилия на решение задач. Это благоприятный день для окончания важных дел, но вы можете столкнуться с необходимостью принять трудное решение.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Луна"

Это нестабильный день, когда стоит быть осторожными. Это благоприятный период для уединения и отдыха.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня стоит быть терпеливыми. Вы можете получить полезные советы или предложения, которые могут улучшить ваше финансовое состояние. Вечером спокойно проведите время.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня будут перемены в вашей жизни. У вас могут возникнуть небольшие конфликты, особенно с деловыми партнерами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это противоречивый день, ведь с одной стороны — счастье, а с другой — эмоциональные испытания. Сегодня вы можете поссориться с близкими, но сохраняйте спокойствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Вам придется балансировать между задачами, решениями и настроением. В финансовой сфере могут быть большие расходы, а вечером вы можете почувствовать усталость.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Мечей"

Сегодня стоит смело начинать важные разговоры или отстаивать собственную позицию. Это хороший день для честного диалога и пересмотра целей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Паж Мечей"

Это день размышлений и наблюдений. Вы можете получить хорошие сюрпризы, особенно романтического характера. Также это хороший день для сбора информации, чтения, обучения и общения с умными людьми.

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