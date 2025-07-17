Гороскоп за картами Таро на 17 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 17 липня, Місяць перебуває у знаку Овна, що додає рішучості, енергії та бажання діяти. Але водночас така астрологічна атмосфера може провокувати конфлікти, імпульсивні рішення та втрату балансу. Щоб уникнути непорозумінь і зберегти гармонію, карти Таро дають підказки кожному знаку Зодіаку.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 17 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Сьогодні ви будете сповнені енергії та рішучості. День підходить для швидких дій, поїздок або важливих рішень. Але будьте обережні: імпульсивність може зіграти злий жарт.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Фінансові справи будуть на висоті. Карта дня говорить про стабільність, комфорт і матеріальну винагороду. Ви можете отримати те, над чим давно працювали. Дозвольте сьогодні собі невеличку нагороду.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Будьте уважні до інформації, яку отримуєте. Можливі непорозуміння або чутки. Карта дня радить Близнюкам не поспішати з висновками — краще перевірити факти двічі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Сьогодні вас може потягнути до спогадів або людей з минулого. Можливе приємне нагадування про щось добре. Але не варто надто занурюватися у ностальгію — живіть теперішнім.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Ви можете зіткнутися з опором чи критикою, але у вас є сили відстояти свою позицію. Не бійтеся говорити прямо та захищати свої інтереси. Ваше слово має вагу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Карта, що випала сьогодні Дівам, сигналізує про завершення непростого етапу. Можливо, щось доведеться відпустити. Це може бути болісно, але водночас — звільняє шлях для нового.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

У цей четвер, 17 липня, вам доведеться балансувати між кількома справами одночасно. Гнучкість і адаптивність допоможуть втримати ситуацію під контролем. Не перевантажуйте себе.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Інтуїція сьогодні буде вашим головним орієнтиром. Не поспішайте ділитися своїми думками — краще спостерігати і збирати інформацію. Важливо зберігати внутрішній спокій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Ця карта говорить Стрільцям про перспективу та планування. День сприятливий для роздумів над майбутніми проєктами або початком нових ініціатив. Вірте у свій потенціал.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні можлива емоційна втома або відчуття застою. Спробуйте знайти нові джерела натхнення. Не ігноруйте можливості лише тому, що вони виглядають інакше, ніж ви очікували.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Імператор"

Карта дня вказує на необхідність порядку, контролю та лідерства. Сьогодні вам доведеться ухвалювати рішення або брати відповідальність. Ви маєте достатньо сил, щоб навести лад.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

Ваш день буде активним і динамічним. "Колісниця" символізує перемогу над труднощами, якщо ви тримаєте курс і не відволікаєтеся. Не зупиняйтеся на півдорозі — все вдасться.

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