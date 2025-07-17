Гороскоп по картам Таро на 17 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 17 июля, Луна находится в знаке Овна, что добавляет решимости, энергии и желания действовать. Но в то же время такая астрологическая атмосфера может провоцировать конфликты, импульсивные решения и потерю баланса. Чтобы избежать недоразумений и сохранить гармонию, карты Таро дают подсказки каждому знаку Зодиака.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 17 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Сегодня вы будете полны энергии и решимости. День подходит для быстрых действий, поездок или важных решений. Но будьте осторожны: импульсивность может сыграть злую шутку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Финансовые дела будут на высоте. Карта дня говорит о стабильности, комфорте и материальном вознаграждении. Вы можете получить то, над чем давно работали. Позвольте сегодня себе небольшую награду.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Мечей"

Будьте внимательны к информации, которую получаете. Возможны недоразумения или слухи. Карта дня советует Близнецам не спешить с выводами — лучше проверить факты дважды.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня вас может потянуть к воспоминаниям или людям из прошлого. Возможно приятное напоминание о чем-то хорошем. Но не стоит слишком погружаться в ностальгию — живите настоящим.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Вы можете столкнуться с сопротивлением или критикой, но у вас есть силы отстоять свою позицию. Не бойтесь говорить прямо и защищать свои интересы. Ваше слово имеет вес.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Карта, выпавшая сегодня Девам, сигнализирует о завершении непростого этапа. Возможно, что-то придется отпустить. Это может быть болезненно, но в то же время — освобождает путь для нового.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

В этот четверг, 17 июля, вам придется балансировать между несколькими делами одновременно. Гибкость и адаптивность помогут удержать ситуацию под контролем. Не перегружайте себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Интуиция сегодня будет вашим главным ориентиром. Не спешите делиться своими мыслями — лучше наблюдать и собирать информацию. Важно сохранять внутреннее спокойствие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Эта карта говорит Стрельцам о перспективе и планировании. День благоприятен для размышлений над будущими проектами или началом новых инициатив. Верьте в свой потенциал.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня возможна эмоциональная усталость или ощущение застоя. Попробуйте найти новые источники вдохновения. Не игнорируйте возможности только потому, что они выглядят иначе, чем вы ожидали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Император"

Карта дня указывает на необходимость порядка, контроля и лидерства. Сегодня вам придется принимать решения или брать ответственность. Вы имеете достаточно сил, чтобы навести порядок.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Ваш день будет активным и динамичным. "Колесница" символизирует победу над трудностями, если вы держите курс и не отвлекаетесь. Не останавливайтесь на полпути — все удастся.

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