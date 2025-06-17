Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 червня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 червня 2025 за Таро

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 05:20
Гороскоп за картами Таро на 17 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Колода карт Таро на столі. Фото: Pinterest
Ключові моменти Овен(21 березня — 20 квітня) Телець(21 квітня — 21 травня) Близнюки(22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон(23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 17 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 17 червня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 17 червня.

Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні ви відчуєте потужний заряд активності та енергії, але важливо не перетинати межі. Цього дня уникайте агресії і тиску на інших людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вежа"

Це день неочікуваних поворотів, особливо в другій половині дня, тому варто бути обережними і уникати різкі зміни. Сьогодні краще не сперечатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Це доволі непростий день, коли можуть виникнути дрібні непередбачувані ситуації. Зберігайте внутрішню стабільність.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Закохані"

Це насичений день, коли може бути не лише романтика, а й непорозуміння в стосунках. Це сприятливий момент для теплого спілкування, зізнання і відновлення контактів.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Вам доведеться проявити делікатність у професійній сфері, а ще може виникнути непорозуміння. Ввечері краще відпочити, щоб відновити внутрішню гармонію.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колісниця"

Настає час професійного росту, тому звертайте увагу на події навколо. Це сприятливий день для ділових поїздок, підписання договорів чи початку нових проєктів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сонце"

На вас чекає доволі теплий і надихаючий вечір, який покращить ваш настрій. Якщо є можливість, йдіть на прогулянку чи якийсь захід.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

Дослухайтеся до внутрішнього голосу і звертайте увагу на сигнали свого тіла. У вас можуть виникнути стреси, які вплинуть на самопочуття, якщо ви не зупинитеся.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Маг"

У вас можуть бути надихаючі події, особливо в першій половині дня. Хтось з родичів може потішити вас неочікуваною новиною чи пропозицією.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Не варто панікувати чи впадати в апатію. Ввечері ви можете отримати новину, яка покращить ваш настрій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

У вас покращиться фінансовий стан, тому цей день сприятливий для покупок, інвестиції і планування великих витрат. Доля готує для вас гарні подарунки, тому зробіть сміливий крок назустріч майбутньому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні зателефонуйте тим, з ким ви вже давно не спілкувалися, адже підтримка потрібна не лише вам, а й тим, хто вас любить. У вас можуть бути цікаві розмови, де ви почуєте те, що вам вже давно потрібно було почути.

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вважаються найчеснішими серед усіх. 

Раніше ми розповідали про те, в яких знаків Зодіаку буде поповнення в сім'ї влітку 2025 року за Таро. 

Також ми повідомляли про те, в яких знаків Зодіаку буде весілля влітку 2025 року за Таро.

гороскоп прогнози знаки Зодіаку щоденний гороскоп таро карти
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації