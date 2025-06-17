Гороскоп за картами Таро на 17 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Колода карт Таро на столі. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 17 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 17 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні ви відчуєте потужний заряд активності та енергії, але важливо не перетинати межі. Цього дня уникайте агресії і тиску на інших людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вежа"

Це день неочікуваних поворотів, особливо в другій половині дня, тому варто бути обережними і уникати різкі зміни. Сьогодні краще не сперечатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Це доволі непростий день, коли можуть виникнути дрібні непередбачувані ситуації. Зберігайте внутрішню стабільність.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Закохані"

Це насичений день, коли може бути не лише романтика, а й непорозуміння в стосунках. Це сприятливий момент для теплого спілкування, зізнання і відновлення контактів.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Вам доведеться проявити делікатність у професійній сфері, а ще може виникнути непорозуміння. Ввечері краще відпочити, щоб відновити внутрішню гармонію.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колісниця"

Настає час професійного росту, тому звертайте увагу на події навколо. Це сприятливий день для ділових поїздок, підписання договорів чи початку нових проєктів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сонце"

На вас чекає доволі теплий і надихаючий вечір, який покращить ваш настрій. Якщо є можливість, йдіть на прогулянку чи якийсь захід.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

Дослухайтеся до внутрішнього голосу і звертайте увагу на сигнали свого тіла. У вас можуть виникнути стреси, які вплинуть на самопочуття, якщо ви не зупинитеся.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Маг"

У вас можуть бути надихаючі події, особливо в першій половині дня. Хтось з родичів може потішити вас неочікуваною новиною чи пропозицією.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Не варто панікувати чи впадати в апатію. Ввечері ви можете отримати новину, яка покращить ваш настрій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

У вас покращиться фінансовий стан, тому цей день сприятливий для покупок, інвестиції і планування великих витрат. Доля готує для вас гарні подарунки, тому зробіть сміливий крок назустріч майбутньому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні зателефонуйте тим, з ким ви вже давно не спілкувалися, адже підтримка потрібна не лише вам, а й тим, хто вас любить. У вас можуть бути цікаві розмови, де ви почуєте те, що вам вже давно потрібно було почути.

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