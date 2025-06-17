Гороскоп по картам Таро на 17 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Колода карт Таро на столе. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 17 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 17 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня вы почувствуете мощный заряд активности и энергии, но важно не пересекать границы. В этот день избегайте агрессии и давления на других людей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Башня"

Это день неожиданных поворотов, особенно во второй половине дня, поэтому стоит быть осторожными и избегать резких перемен. Сегодня лучше не спорить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Денариев"

Это довольно непростой день, когда могут возникнуть мелкие непредсказуемые ситуации. Сохраняйте внутреннюю стабильность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Влюбленные"

Это насыщенный день, когда может быть не только романтика, но и недоразумения в отношениях. Это благоприятный момент для теплого общения, признания и восстановления контактов.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Кубков"

Вам придется проявить деликатность в профессиональной сфере, а еще может возникнуть недоразумение. Вечером лучше отдохнуть, чтобы восстановить внутреннюю гармонию.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесница"

Наступает время профессионального роста, поэтому обращайте внимание на события вокруг. Это благоприятный день для деловых поездок, подписания договоров или начала новых проектов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Вас ждет довольно теплый и вдохновляющий вечер, который улучшит ваше настроение. Если есть возможность, идите на прогулку или какое-то мероприятие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Прислушивайтесь к внутреннему голосу и обращайте внимание на сигналы своего тела. У вас могут возникнуть стрессы, которые повлияют на самочувствие, если вы не остановитесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Маг"

У вас могут быть вдохновляющие события, особенно в первой половине дня. Кто-то из родственников может порадовать вас неожиданной новостью или предложением.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Не стоит паниковать или впадать в апатию. Вечером вы можете получить новость, которая улучшит ваше настроение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

У вас улучшится финансовое состояние, поэтому этот день благоприятен для покупок, инвестиции и планирования крупных расходов. Судьба готовит для вас хорошие подарки, поэтому сделайте смелый шаг навстречу будущему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня позвоните тем, с кем вы уже давно не общались, ведь поддержка нужна не только вам, но и тем, кто вас любит. У вас могут быть интересные разговоры, где вы услышите то, что вам уже давно нужно было услышать.

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