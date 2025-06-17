Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июня 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июня 2025 по Таро

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 05:20
Гороскоп по картам Таро на 17 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Колода карт Таро на столе. Фото: Pinterest
Ключові моменти Овен(21 марта — 20 апреля) Телец(21 апреля — 21 мая) Близнецы(22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион(23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 17 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 17 июня 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 17 июня.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня вы почувствуете мощный заряд активности и энергии, но важно не пересекать границы. В этот день избегайте агрессии и давления на других людей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Башня"

Это день неожиданных поворотов, особенно во второй половине дня, поэтому стоит быть осторожными и избегать резких перемен. Сегодня лучше не спорить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Денариев"

Это довольно непростой день, когда могут возникнуть мелкие непредсказуемые ситуации. Сохраняйте внутреннюю стабильность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Влюбленные"

Это насыщенный день, когда может быть не только романтика, но и недоразумения в отношениях. Это благоприятный момент для теплого общения, признания и восстановления контактов.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Кубков"

Вам придется проявить деликатность в профессиональной сфере, а еще может возникнуть недоразумение. Вечером лучше отдохнуть, чтобы восстановить внутреннюю гармонию.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесница"

Наступает время профессионального роста, поэтому обращайте внимание на события вокруг. Это благоприятный день для деловых поездок, подписания договоров или начала новых проектов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Вас ждет довольно теплый и вдохновляющий вечер, который улучшит ваше настроение. Если есть возможность, идите на прогулку или какое-то мероприятие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Прислушивайтесь к внутреннему голосу и обращайте внимание на сигналы своего тела. У вас могут возникнуть стрессы, которые повлияют на самочувствие, если вы не остановитесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Маг"

У вас могут быть вдохновляющие события, особенно в первой половине дня. Кто-то из родственников может порадовать вас неожиданной новостью или предложением.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Не стоит паниковать или впадать в апатию. Вечером вы можете получить новость, которая улучшит ваше настроение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

У вас улучшится финансовое состояние, поэтому этот день благоприятен для покупок, инвестиции и планирования крупных расходов. Судьба готовит для вас хорошие подарки, поэтому сделайте смелый шаг навстречу будущему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня позвоните тем, с кем вы уже давно не общались, ведь поддержка нужна не только вам, но и тем, кто вас любит. У вас могут быть интересные разговоры, где вы услышите то, что вам уже давно нужно было услышать.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми честными среди всех.

Ранее мы рассказывали о том, у каких знаков Зодиака будет пополнение в семье летом 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, у каких знаков Зодиака будет свадьба летом 2025 года по Таро.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака ежедневный гороскоп таро карты
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации