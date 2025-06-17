Гороскоп по картам Таро на 17 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 июня 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 17 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 17 июня 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 17 июня.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Сегодня вы почувствуете мощный заряд активности и энергии, но важно не пересекать границы. В этот день избегайте агрессии и давления на других людей.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Башня"
Это день неожиданных поворотов, особенно во второй половине дня, поэтому стоит быть осторожными и избегать резких перемен. Сегодня лучше не спорить.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Дама Денариев"
Это довольно непростой день, когда могут возникнуть мелкие непредсказуемые ситуации. Сохраняйте внутреннюю стабильность.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Влюбленные"
Это насыщенный день, когда может быть не только романтика, но и недоразумения в отношениях. Это благоприятный момент для теплого общения, признания и восстановления контактов.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Паж Кубков"
Вам придется проявить деликатность в профессиональной сфере, а еще может возникнуть недоразумение. Вечером лучше отдохнуть, чтобы восстановить внутреннюю гармонию.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Колесница"
Наступает время профессионального роста, поэтому обращайте внимание на события вокруг. Это благоприятный день для деловых поездок, подписания договоров или начала новых проектов.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Солнце"
Вас ждет довольно теплый и вдохновляющий вечер, который улучшит ваше настроение. Если есть возможность, идите на прогулку или какое-то мероприятие.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Правосудие"
Прислушивайтесь к внутреннему голосу и обращайте внимание на сигналы своего тела. У вас могут возникнуть стрессы, которые повлияют на самочувствие, если вы не остановитесь.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Маг"
У вас могут быть вдохновляющие события, особенно в первой половине дня. Кто-то из родственников может порадовать вас неожиданной новостью или предложением.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Не стоит паниковать или впадать в апатию. Вечером вы можете получить новость, которая улучшит ваше настроение.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
У вас улучшится финансовое состояние, поэтому этот день благоприятен для покупок, инвестиции и планирования крупных расходов. Судьба готовит для вас хорошие подарки, поэтому сделайте смелый шаг навстречу будущему.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Сегодня позвоните тем, с кем вы уже давно не общались, ведь поддержка нужна не только вам, но и тем, кто вас любит. У вас могут быть интересные разговоры, где вы услышите то, что вам уже давно нужно было услышать.
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