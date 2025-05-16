Гороскоп за картами Таро на 16 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка простягає карту Таро. Фото: BM&CNEWS

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 16 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 16 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні вам може здатися, що все йде не за планом, але не втрачайте контроль. Цього дня варто звернути увагу на фінансові питання, адже поспішні витрати можуть вас розчарувати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Це світлий і надихаючий день, адже карта Таро символізує радість і гармонію. Всі проблеми останніх днів почнуть вирішуватися, а у стосунках може бути яскравий момент близькості або гарна новина від партнера.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Правосуддя"

Дійте обдумано і чесно, зберігаючи внутрішній баланс. Сьогодні ви можете отримати можливість відновити справедливість.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вежа"

Готуйтеся до неочікуваних змін, адже зранку ви можете отримати новину, яка змусить переглянути свої плани. Зверніть увагу на здоров’я і спробуйте знизити рівень стресу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Будьте обережними зі словами і діями, адже сьогодні ви можете відчути прилив енергії і рішучості. Уникайте імпульсивних покупок і різких заяв, адже наслідки можуть бути негативними.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні особливо важливі питання серця, адже карта Таро радить зробити вибір, особливо в особистому житті. Самотність може закінчитися приємним знайомством, а сімейні люди можуть почати важливу розмову або прийняти рішення про зміни.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Зараз ви перебуваєте на підйомі, і це гарний час для вирішення питань з грошима і пошуку нових джерел заробітку. Ввечері займіться медитацією, доглядом за собою чи просто відпочиньте.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Цей день буде насичений інтуїтивними осяяннями і внутрішнім відкриттям. На роботі ви можете посваритися з керівництвом, але сьогодні варто уникати суперечок, особливо у професійній сфері.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні у вас буде гарний настрій і натхнення, завдяки чому ви здатні на багато чого. Ввечері може бути приємна зустріч або цікава розмова.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Вам доведеться захищати свої кордони та інтереси, особливо на роботі. Сьогодні варто зміцнити авторитет і показати себе з боку лідера.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Паж Кубків"

Сьогодні ви можете отримати емоційне послання або знак, який допоможе переосмислити минуле. Це сприятливий день для початку творчого проєкта чи оновлення емоційних зв’язків.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Світ"

Це день рівноваги, завершення і внутрішнього спокою. Сьогодні можна навести лад вдома, зайнятися справами, які потребують зосередженості, чи просто відпочити.

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