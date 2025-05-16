Гороскоп по картам Таро на 16 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая протягивает карту Таро. Фото: BM&CNEWS

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 16 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 16 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня вам может показаться, что все идет не по плану, но не теряйте контроль. В этот день стоит обратить внимание на финансовые вопросы, ведь поспешные траты могут вас разочаровать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Это светлый и вдохновляющий день, ведь карта Таро символизирует радость и гармонию. Все проблемы последних дней начнут решаться, а в отношениях может быть яркий момент близости или хорошая новость от партнера.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Правосудие"

Действуйте обдуманно и честно, сохраняя внутренний баланс. Сегодня вы можете получить возможность восстановить справедливость.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Башня"

Готовьтесь к неожиданным переменам, ведь с утра вы можете получить новость, которая заставит пересмотреть свои планы. Обратите внимание на здоровье и попробуйте снизить уровень стресса.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Будьте осторожными со словами и действиями, ведь сегодня вы можете почувствовать прилив энергии и решительности. Избегайте импульсивных покупок и резких заявлений, ведь последствия могут быть негативными.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня особенно важны вопросы сердца, ведь карта Таро советует сделать выбор, особенно в личной жизни. Одиночество может закончиться приятным знакомством, а семейные люди могут начать важный разговор или принять решение о переменах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сейчас вы находитесь на подъеме, и это хорошее время для решения вопросов с деньгами и поиска новых источников заработка. Вечером займитесь медитацией, уходом за собой или просто отдохните.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Этот день будет насыщен интуитивными озарениями и внутренним открытием. На работе вы можете поссориться с руководством, но сегодня стоит избегать споров, особенно в профессиональной сфере.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня у вас будет хорошее настроение и вдохновение, благодаря чему вы способны на многое. Вечером может быть приятная встреча или интересный разговор.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Вам придется защищать свои границы и интересы, особенно на работе. Сегодня стоит укрепить авторитет и показать себя со стороны лидера.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Паж Кубков"

Сегодня вы можете получить эмоциональное послание или знак, который поможет переосмыслить прошлое. Это благоприятный день для начала творческого проекта или обновления эмоциональных связей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Мир"

Это день равновесия, завершения и внутреннего спокойствия. Сегодня можно навести порядок дома, заняться делами, требующими сосредоточенности, или просто отдохнуть.

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