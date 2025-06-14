Гороскоп за картами Таро на 14 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Тарологиня на сеансі з ворожіння на картах. Фото: Tripadvisor

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 14 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 14 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Це успішний день, якщо ви можете зосередитися на домашніх справах і сімейних питаннях. Сьогодні ви можете відновити гармонію в стосунках, вирішити побутові задачі чи подбати про близьких.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Намагайтеся зробити гарний графік дня і приділити час відпочинку. Регулярний сон і режим гарно впливають на настрій, загальний стан і концентрацію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта таро "Світ"

Сьогодні буде багато можливостей для спілкування і нових знайомств, коли ви можете відчути свою готовність йти далі в роботі, особистому житті чи саморозвитку. Ближче до вечора ви можете зустрітися з особливою людиною.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Це насичений, проте, важкий день, коли варто бути практичними і зібраними. Сьогодні вам може знадобитися пожертвувати особистим часом чи допомогти близьким.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні не варто відкладати важливі рішення. Також краще уникати різких суджень і тримати свої емоції під контролем.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Зірка"

Це натхненний і світлий день, коли вам варто відкритися світу. Якщо ви давно хотіли почати новий проєкт, зробити зізнання чи побудувати плани на майбутнє, це варто робити вже зараз.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це сприятливий день для романтики, мрій, спілкування з дітьми чи створення чогось прекрасного. Відкрийтеся диву.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Зосередьтеся на здоров’ї, причому, як фізичному, так і психологічному. Зараз саме час зайнятися профілактикою і подбати про себе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні у вас буде багато подій, з якими впоратися можна лише за допомогою оптимізму. Цього дня у вас можуть бути неочікувані зустрічі, розмови і навіть флірт.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сонце"

Сьогодні варто відпочити і провести день так, як ви хочете. Можливо сьогодні ви отримаєте осяяння чи зможете вирішити важливе питання.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні будьте уважними в спілкуванні з близькими, адже у вас можуть виникнути сварки і непорозуміння. Краще провести цей день в усамітненні.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Краще дослухатися до інтуїції, не приймати поспішних рішень і не ризикувати, особливо якщо ви не впевнені в чомусь. Це гарний день для роздумів, медитації і усамітнення.

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