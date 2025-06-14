Гороскоп по картам Таро на 14 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Таролог на сеансе по гаданию на картах. Фото: Tripadvisor

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 14 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 14 июня 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 14 июня.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Это успешный день, если вы можете сосредоточиться на домашних делах и семейных вопросах. Сегодня вы можете восстановить гармонию в отношениях, решить бытовые задачи или позаботиться о близких.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Старайтесь сделать хороший график дня и уделить время отдыху. Регулярный сон и режим хорошо влияют на настроение, общее состояние и концентрацию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта таро "Мир"

Сегодня будет много возможностей для общения и новых знакомств, когда вы можете почувствовать свою готовность идти дальше в работе, личной жизни или саморазвитии. Ближе к вечеру вы можете встретиться с особенным человеком.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Дама Денариев"

Это насыщенный, однако, трудный день, когда стоит быть практичными и собранными. Сегодня вам может понадобиться пожертвовать личным временем или помочь близким.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня не стоит откладывать важные решения. Также лучше избегать резких суждений и держать свои эмоции под контролем.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Звезда"

Это вдохновенный и светлый день, когда вам стоит открыться миру. Если вы давно хотели начать новый проект, сделать признание или построить планы на будущее, это стоит делать уже сейчас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это благоприятный день для романтики, мечтаний, общения с детьми или создания чего-то прекрасного. Откройтесь чуду.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сосредоточьтесь на здоровье, причем, как физическом, так и психологическом. Сейчас самое время заняться профилактикой и позаботиться о себе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Сегодня у вас будет много событий, с которыми справиться можно лишь с помощью оптимизма. В этот день у вас могут быть неожиданные встречи, разговоры и даже флирт.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Солнце"

Сегодня стоит отдохнуть и провести день так, как вы хотите. Возможно сегодня вы получите озарение или сможете решить важный вопрос.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня"

Сегодня будьте внимательными в общении с близкими, ведь у вас могут возникнуть ссоры и недоразумения. Лучше провести этот день в уединении.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Лучше прислушиваться к интуиции, не принимать поспешных решений и не рисковать, особенно если вы не уверены в чем-то. Это хороший день для размышлений, медитации и уединения.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака получат много денег в конце июня 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, каких знаков Зодиака ждет долгожданное пополнение в семье летом 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака разойдутся с любимыми летом 2025 года по Таро.