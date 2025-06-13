Гороскоп за картами Таро на 13 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка з колодою карт Таро в руках. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 13 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 13 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день може стати справжнім проривом, адже ви можете отримати заманливі пропозиції. На вас чекає особистісний ріст і зізнання.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Вам краще не братися за нові проєкт, адже, ймовірно, зараз вам не вистачає знань чи ресурсів. Не поспішайте, адже ваш момент прийде трохи пізніше.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Утримання"

Зупиніться і замисліться про власні бажання. Це допоможе вам зробити важливі кроки в бік щастя і стабільності.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Зверніть увагу на стан свого здоров’я і не економте на собі. Перегляньте власний раціон харчування, не пийте алкоголь і не перевантажуйте організм.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Правосуддя"

Будьте особливо обережними в спілкуванні з близькими, адже спроби бути головними можуть призвести до конфліктів. Дійте справедливо і шукайте компроміси, щоб досягти гармонії.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні особливо сприятливий день, адже на вас чекають романтичні знайомства. Відкрийтеся для нових почуттів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Світ"

На вас чекає удача в діловій і соціальній сфері, тому сміливо беріть на себе ініціативу і починайте проєкти. Вашу наполегливість із харизмою точно помітять.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Кубків"

Спробуйте трохи економити, адже найближчими днями можуть бути затримки з надходженням доходів. Не піддавайтеся імпульсам під час покупок.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

На вас чекає успіх у кар’єрі, наприклад, ви можете отримати підвищення, цікаві пропозиції і гарні зміни на робочому місці. Шанс, на який ви так довго чекали, може з’явитися у найбільш неочікуваний момент.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Колісниця"

Залиште минуле позаду та візьміть з нього уроки, зосередившись на теперішньому часі. Це сприятливий день для нового етапу в житті, особистих рішень чи робочих задач.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Ви сьогодні будете в центрі уваги, адже люди будуть звертатися до вас за порадами чи підтримкою. Ввечері краще провести час у спокійній атмосфері.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Погляньте всередину себе і дослухайтеся до голосу розуму. В особистому житті можуть бути непорозуміння. Не уникайте розмови з близькими і спробуйте розібратися в ситуації.

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