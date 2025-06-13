Гороскоп по картам Таро на 13 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина с колодой карт Таро в руках. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 13 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 13 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Солнце"

Этот день может стать настоящим прорывом, ведь вы можете получить заманчивые предложения. Вас ждет личностный рост и признание.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Дама Денариев"

Вам лучше не браться за новые проекты, ведь, вероятно, сейчас вам не хватает знаний или ресурсов. Не спешите, ведь ваш момент придет чуть позже.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Удержание"

Остановитесь и задумайтесь о собственных желаниях. Это поможет вам сделать важные шаги в сторону счастья и стабильности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Обратите внимание на состояние своего здоровья и не экономьте на себе. Пересмотрите собственный рацион питания, не пейте алкоголь и не перегружайте организм.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Правосудие"

Будьте особенно осторожными в общении с близкими, ведь попытки быть главными могут привести к конфликтам. Действуйте справедливо и ищите компромиссы, чтобы достичь гармонии.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня особенно благоприятный день, ведь вас ждут романтические знакомства. Откройтесь для новых чувств.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Мир"

Вас ждет удача в деловой и социальной сфере, поэтому смело берите на себя инициативу и начинайте проекты. Вашу настойчивость с харизмой точно заметят.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Попробуйте немного экономить, ведь в ближайшие дни могут быть задержки с поступлением доходов. Не поддавайтесь импульсам во время покупок.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Вас ждет успех в карьере, например, вы можете получить повышение, интересные предложения и хорошие перемены на рабочем месте. Шанс, которого вы так долго ждали, может появиться в самый неожиданный момент.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Колесница"

Оставьте прошлое позади и возьмите из него уроки, сосредоточившись на настоящем времени. Это благоприятный день для нового этапа в жизни, личных решений или рабочих задач.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Вы сегодня будете в центре внимания, ведь люди будут обращаться к вам за советами или поддержкой. Вечером лучше провести время в спокойной атмосфере.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Посмотрите внутрь себя и прислушайтесь к голосу разума. В личной жизни могут быть недоразумения. Не избегайте разговора с близкими и попробуйте разобраться в ситуации.

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