Гороскоп за картами Таро на 12 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 12 липня, — ідеальний день для паузи, внутрішнього перезавантаження та переосмислення подій останнього тижня. Карти Таро допоможуть краще зрозуміти, які сигнали надсилає вам Всесвіт і як правильно діяти саме зараз.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 12 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Сьогодні варто зосередитись на домашніх справах, фінансовій стабільності та практичних завданнях. Карта дня радить подбати не лише про комфорт, а й про майбутнє. Ваші кроки зараз мають довготривалий ефект.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Ви можете отримати приємну новину або несподіване зізнання. "Паж Кубків" символізує чуттєвість, легкість і відкритість серця. Дозвольте собі трохи мріяти та бути щирими з тими, хто вам дорогий.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

Для Близнюків це день очікування результатів. Ви зробили чимало, і тепер варто зберігати терпіння. Карта дня підказує: не поспішайте, дозрівають важливі плоди — вони прийдуть вчасно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператриця"

Чудовий день для створення краси, затишку або прояву турботи. "Імператриця" — карта гармонії та добробуту. Ви можете зробити щось важливе для себе або своїх близьких і це принесе глибоке задоволення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Справедливість"

Цього дня доля може поставити перед вами дзеркало. "Справедливість" вказує на необхідність чесного погляду на ситуацію. Якщо щось вимагає балансу — не ігноруйте. Сьогодні все повертається згідно з вашими вчинками.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Субота, 12 липня, може принести відчуття застою або емоційної апатії. Але карта дня радить: не відвертайтесь від можливості, яка вже поруч. Вона не виглядає ідеальною, але саме вона зрушить події з місця.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ви отримаєте імпульс або шанс почати щось нове. "Туз Жезлів" — це карта натхнення, сили та початку. Сьогодні важливо не зволікати: навіть маленький крок запустить нову енергію у ваше життя.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Можливо, ви прокинулись з тривожними думками. Ваша карта дня символізує надмірні переживання, які часто існують лише у вашій голові. День сприятливий для того, щоб зупинити цей потік, знайти ясність та гармонію.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Ви опинились на порозі вибору. Карта підказує: настав час подумати про подальший шлях. Планування, дослідження, стратегія — сьогодні це принесе більше користі, ніж хаотичні дії.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Цей день спонукає вас відпустити те, що більше не працює. "Вісімка Кубків" — це карта завершення й емоційного відходу. Якщо ви довго трималися за минуле — зараз саме час піти вперед із відкритим серцем.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Маг"

У ваших руках сила впливати на події. "Маг" символізує ініціативу, інтелект і здатність створювати. Тож, саме субота, 12 липня, — чудовий день, щоб розпочати те, що ви давно планували, але відкладали.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Сьогодні ви можете отримати допомогу або самі стати підтримкою для когось. "Шістка Пентаклів" нагадує про обмін: щедрість, вдячність, відкритість. Ваші добрі дії повернуться сторицею.

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