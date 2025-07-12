Гороскоп по картам Таро на 12 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 12 июля, — идеальный день для паузы, внутренней перезагрузки и переосмысления событий последней недели. Карты Таро помогут лучше понять, какие сигналы посылает вам Вселенная и как правильно действовать именно сейчас.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 12 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Сегодня стоит сосредоточиться на домашних делах, финансовой стабильности и практических задачах. Карта дня советует позаботиться не только о комфорте, но и о будущем. Ваши шаги сейчас имеют долговременный эффект.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Кубков"

Вы можете получить приятную новость или неожиданное признание. "Паж Кубков" символизирует чувственность, легкость и открытость сердца. Позвольте себе немного помечтать и быть искренними с теми, кто вам дорог.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

Для Близнецов это день ожидания результатов. Вы сделали немало, и теперь стоит сохранять терпение. Карта дня подсказывает: не спешите, созревают важные плоды — они придут вовремя.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

Отличный день для создания красоты, уюта или проявления заботы. "Императрица" — карта гармонии и благополучия. Вы можете сделать что-то важное для себя или своих близких и это принесет глубокое удовлетворение.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Справедливость"

В этот день судьба может поставить перед вами зеркало. "Справедливость" указывает на необходимость честного взгляда на ситуацию. Если что-то требует баланса — не игнорируйте. Сегодня все возвращается согласно вашим поступкам.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Суббота, 12 июля, может принести ощущение застоя или эмоциональной апатии. Но карта дня советует: не отворачивайтесь от возможности, которая уже рядом. Она не выглядит идеальной, но именно она сдвинет события с места.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Вы получите импульс или шанс начать что-то новое. "Туз Жезлов" — это карта вдохновения, силы и начала. Сегодня важно не медлить: даже маленький шаг запустит новую энергию в вашу жизнь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Возможно, вы проснулись с тревожными мыслями. Ваша карта дня символизирует чрезмерные переживания, которые часто существуют только в вашей голове. День благоприятен для того, чтобы остановить этот поток, найти ясность и гармонию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Вы оказались на пороге выбора. Карта подсказывает: пришло время подумать о дальнейшем пути. Планирование, исследование, стратегия — сегодня это принесет больше пользы, чем хаотичные действия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Этот день побуждает вас отпустить то, что больше не работает. "Восьмерка Кубков" — это карта завершения и эмоционального ухода. Если вы долго держались за прошлое — сейчас самое время пойти вперед с открытым сердцем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Маг"

В ваших руках сила влиять на события. "Маг" символизирует инициативу, интеллект и способность создавать. Поэтому, именно суббота, 12 июля, — отличный день, чтобы начать то, что вы давно планировали, но откладывали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Сегодня вы можете получить помощь или сами стать поддержкой для кого-то. "Шестерка Пентаклей" напоминает об обмене: щедрость, благодарность, открытость. Ваши добрые действия вернутся сторицей.

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