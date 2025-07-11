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Головна Свята Цим знакам Зодіаку Таро радить бути обережними до 14 липня

Цим знакам Зодіаку Таро радить бути обережними до 14 липня

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Дата публікації: 11 липня 2025 03:45
Чотири знаки Зодіаку повинні бути особливо обережними до 14 липня — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

До 14 липня енергії залишаються нестабільними: вплив повні в Козерозі, а також напружений аспект планет, можуть викликати турбулентність у багатьох сферах життя. А для деяких знаків Зодіаку цей період буде особливо несприятливий. Але розклад Таро на одну карту допоможе уникнути нещасть. 

Кому зі знаків Зодіаку слід бути особливо обережними до 14 липня 2025 року та як пережити цей період без потрясінь, читайте прогноз на картах Таро. 

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Знаки Зодіаку, яким слід бути обережними до 14 липня

Близнюки — карта Таро "П'ятірка Мечів"

До 14 липня можливі неприємні суперечки, конфлікти або ситуації, у яких хтось намагатиметься вас принизити чи вивести з рівноваги. Карта "П'ятірка Мечів" попереджає: не боріться за правоту ціною внутрішнього миру. Уникайте емоційних баталій, навіть якщо здається, що ви маєте рацію. Іноді виграна суперечка — це програний день.

 

Чотири знаки Зодіаку повинні бути особливо обережними до 14 липня — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Сімка Мечів"

Ця карта зазвичай вказує на приховану загрозу, брехню або маніпуляції. До 14 липня вам варто бути обережними з оточенням. Не діліться особистим і не підписуйте нічого, що викликає сумніви. "Сімка Мечів" також закликає перевіряти інформацію — можливо, хтось подає її у викривленому вигляді.

 

Чотири знаки Зодіаку повинні бути особливо обережними до 14 липня — Рак
Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Діва — карта Таро "Диявол"

Диявол вказує на залежності, спокуси або ситуації, де легко втратити контроль. Ви можете зіткнутися з пропозицією, яка виглядає привабливо, але веде до проблем. До 14 липня не варто ризикувати грошима, вступати у складні відносини або повертатися до токсичних звичок. Карта Таро радить діяти свідомо й не дозволяти емоціям керувати вами.

 

Чотири знаки Зодіаку повинні бути особливо обережними до 14 липня — Діва
Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE

Водолій — карта Таро "Десятка Жезлів"

Ви можете відчувати надмірне навантаження або тиск із боку обставин. Ця карта говорить про перевтому або спроби нести на собі більше, ніж варто. До 14 липня будьте уважні до свого фізичного й емоційного ресурсу. Якщо не відпочинете вчасно, організм сам змусить зупинитись. Уникайте перегорання.

 

Чотири знаки Зодіаку повинні бути особливо обережними до 14 липня — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку карти Таро віщують рідкісний шанс до 14 липня. 

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку наблизяться до мети до 13 липня за прогнозом карт Таро.

Також ми ділилися, що Таро визначили знаки Зодіаку, яким потрібно довіряти інтуїції у липні.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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