Четыре знака Зодиака должны быть особенно осторожными до 14 июля — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

До 14 июля энергии остаются нестабильными: влияние полнолуния в Козероге, а также напряженный аспект планет, могут вызвать турбулентность во многих сферах жизни. А для некоторых знаков Зодиака этот период будет особенно неблагоприятен. Но расклад Таро на одну карту поможет избежать несчастий.

Кому из знаков Зодиака следует быть особенно осторожными до 14 июля 2025 года и как пережить этот период без потрясений, читайте прогноз на картах Таро.

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Знаки Зодиака, которым следует быть осторожными до 14 июля

Близнецы — карта Таро "Пятерка Мечей"

До 14 июля возможны неприятные споры, конфликты или ситуации, в которых кто-то будет пытаться вас унизить или вывести из равновесия. Карта "Пятерка Мечей" предупреждает: не боритесь за правоту ценой внутреннего мира. Избегайте эмоциональных баталий, даже если кажется, что вы правы. Иногда выигранный спор — это проигранный день.

Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Семерка Мечей"

Эта карта обычно указывает на скрытую угрозу, ложь или манипуляции. До 14 июля вам стоит быть осторожными с окружающими. Не делитесь личным и не подписывайте ничего, что вызывает сомнения. "Семерка Мечей" также призывает проверять информацию — возможно, кто-то подает ее в искаженном виде.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Дева — карта Таро "Дьявол"

Дьявол указывает на зависимости, соблазны или ситуации, где легко потерять контроль. Вы можете столкнуться с предложением, которое выглядит привлекательно, но ведет к проблемам. До 14 июля не стоит рисковать деньгами, вступать в сложные отношения или возвращаться к токсичным привычкам. Карта Таро советует действовать осознанно и не позволять эмоциям управлять вами.

Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE

Водолей — карта Таро "Десятка Жезлов"

Вы можете чувствовать чрезмерную нагрузку или давление со стороны обстоятельств. Эта карта говорит о переутомлении или попытках нести на себе больше, чем стоит. До 14 июля будьте внимательны к своему физическому и эмоциональному ресурсу. Если не отдохнете вовремя, организм сам заставит остановиться. Избегайте перегорания.

Знак Зодиака Водолей. Коллаж: Новини.LIVE

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