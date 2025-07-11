Гороскоп за картами Таро на 11 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 11 липня, — день, який обіцяє бути вдалим для тих, хто прагне завершити завдання, навести лад у справах або ухвалити зважене рішення. Цьому сприяє спадний Місяць у Козерозі та 17-та місячна доба, які дарують зосередженість, практичність та бажання діяти обдумано. А карти Таро допоможуть краще зрозуміти, на що саме варто звернути увагу цього дня кожному знаку Зодіаку.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 11 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні Овнам варто взяти важливі справи під контроль. "Колісниця" символізує перемогу через рішучість. Якщо ви давно вагалися — зараз час діяти. Головне — не розсіювати увагу, а чітко рухатися до мети.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

П'ятниця може принести відчуття стабільності, підтримки з боку близьких чи несподіваний фінансовий бонус. Це сприятливий день для вирішення питань, пов'язаних із грошима, майном або родинними справами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сімка Кубків"

Сьогодні ви можете бути схильні до ілюзій або надто оптимістичних очікувань. Карта дня закликає Близнюків обирати реальне, а не красиву мрію. Не приймайте важливих рішень, якщо ви не впевнені в деталях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Емоційно непростий день. Можливі розчарування або спогади, які зачеплять за живе. Але ця карта не про поразку, а про звільнення. Дозвольте собі відпустити те, що більше не має сили.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Вас чекає новий імпульс — новина, ідея або раптове натхнення. Слухайте, що говорить вам світ, бо саме сьогодні може з'явитися тема, яка змінить ваше літо. Головне — не ігноруйте маленькі знаки, які дарує день.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Справедливість"

Цього дня важливо бути чесними — з собою й іншими. Карта дня вказує на необхідність вирішити щось по суті: договір, розмову, вибір. Якщо ви діяли справедливо — отримаєте рівну відповідь. Якщо ні — доведеться відповідати.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

День сприятливий для святкування, спілкування, сімейних зустрічей або фінального акорду в роботі. "Четвірка Жезлів" радить насолодитися тим, що вже зроблено. Ви маєте привід для радості — дозвольте собі це відчути.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Не все сьогодні буде таким, яким здається. Ця карта символізує підсвідомість, страхи та невизначеність. Вам краще не поспішати з висновками. Уважно аналізуйте інформацію і не бійтеся прислухатися до себе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Це день нових фінансових чи матеріальних можливостей. Можливо, вам надійде цікава пропозиція, додатковий дохід або шанс інвестувати у майбутнє. Головне — не проґавити момент, коли відкриються ці двері.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Мечів"

День потребує від Козерогів логіки, чіткості й дисципліни. Вам варто ухвалити розумне рішення або захистити свою точку зору. Карта дня радить вам не піддаватися емоціям — такий підхід буде найкращим.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Події набирають швидкості. Цей день може бути насиченим, повним зустрічей, повідомлень або новин. Якщо ви давно чекали відповіді — вона надійде саме зараз. Головне — не гальмувати там, де вже час рухатися.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Сьогодні можливе повернення у минуле: у вигляді спогадів, людей або ситуацій. Це хороший день, аби відпустити щось, що тримало вас давно. Також варто звернути увагу на дітей, родину або власні внутрішні бажання.

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