Гороскоп по картам Таро на 11 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 11 июля, — день, который обещает быть удачным для тех, кто стремится завершить задачу, навести порядок в делах или принять взвешенное решение. Этому способствует убывающая Луна в Козероге и 17-е лунные сутки, которые дарят сосредоточенность, практичность и желание действовать обдуманно. А карты Таро помогут лучше понять, на что именно стоит обратить внимание в этот день каждому знаку Зодиака.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 11 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня Овнам стоит взять важные дела под контроль. "Колесница" символизирует победу через решительность. Если вы давно колебались — сейчас время действовать. Главное — не рассеивать внимание, а четко двигаться к цели.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Пятница может принести ощущение стабильности, поддержки со стороны близких или неожиданный финансовый бонус. Это благоприятный день для решения вопросов, связанных с деньгами, имуществом или семейными делами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Кубков"

Сегодня вы можете быть склонны к иллюзиям или слишком оптимистичным ожиданиям. Карта дня призывает Близнецов выбирать реальное, а не красивую мечту. Не принимайте важных решений, если вы не уверены в деталях.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Эмоционально непростой день. Возможны разочарования или воспоминания, которые зацепят за живое. Но эта карта не о поражении, а об освобождении. Позвольте себе отпустить то, что больше не имеет силы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Вас ждет новый импульс — новость, идея или внезапное вдохновение. Слушайте, что говорит вам мир, потому что именно сегодня может появиться тема, которая изменит ваше лето. Главное — не игнорируйте маленькие знаки, которые дарит день.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Справедливость"

В этот день важно быть честными — с собой и другими. Карта дня указывает на необходимость решить что-то по существу: договор, разговор, выбор. Если вы действовали справедливо — получите равный ответ. Если нет — придется отвечать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

День благоприятен для празднования, общения, семейных встреч или финального аккорда в работе. "Четверка Жезлов" советует насладиться тем, что уже сделано. У вас есть повод для радости — позвольте себе это почувствовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Не все сегодня будет таким, каким кажется. Эта карта символизирует подсознание, страхи и неопределенность. Вам лучше не спешить с выводами. Внимательно анализируйте информацию и не бойтесь прислушиваться к себе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Это день новых финансовых или материальных возможностей. Возможно, вам поступит интересное предложение, дополнительный доход или шанс инвестировать в будущее. Главное — не упустить момент, когда откроются эти двери.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Мечей"

День требует от Козерогов логики, четкости и дисциплины. Вам стоит принять разумное решение или защитить свою точку зрения. Карта дня советует вам не поддаваться эмоциям — такой подход будет лучшим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

События набирают скорость. Этот день может быть насыщенным, полным встреч, сообщений или новостей. Если вы давно ждали ответа — он поступит именно сейчас. Главное — не тормозить там, где уже пора двигаться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня возможно возвращение в прошлое: в виде воспоминаний, людей или ситуаций. Это хороший день, чтобы отпустить что-то, что держало вас давно. Также стоит обратить внимание на детей, семью или собственные внутренние желания.

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