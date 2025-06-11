Гороскоп за картами Таро на 11 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

П'ять карт Таро на столі. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 11 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 11 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні варто дослухатися до свого внутрішнього голосу і бути відкритими до нових знайомств. Особливо сприятливим буде спілкування з людьми, які можуть вас чомусь навчити чи направити вас на розвиток.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Сьогодні варто звернути увагу на свій організм. Це сприятливий день для відпочинку на свіжому повітрі, спілкування з дітьми і теплих зустрічей з близькими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Світ"

На вашому шляху можуть відкритися нові горизонти, тому якщо ви давно хотіли знайти нову роботу чи почати якийсь проєкт, саме час діяти. Сьогодні можна сміливо обговорювати підвищення, нові обов’язки чи розширення повноважень.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні ви можете відчути, що вам потрібне усамітнення. Дозвольте собі відпочити і займіться тим, що приносить вам задоволення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні у вас буде багато роботи, яка може стосуватися документів, звітів чи планів. Також варто звернути увагу на фінансову частину.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Зірка"

Це світлий і надихаючий день, коли ви відчуєте гармонію і легкість. Це гарний час для будування планів на майбутнє, мрій і сміливих кроків.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Утримання"

Це гарний день, щоб обережно, але впевнено йти вперед по життю. Особливо сприятливими будуть фінансові справи.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Правосуддя"

На вас можуть чекати серйозні розмови, важливі рішення і необхідність відновити справедливість. Але цього дня варто приділити трохи часу своїм близьким.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вежа"

На вас чекає неочікувана подія, яка змінить ваше звичайне життя. Це може бути руйнування ілюзій, різкий поворот у справах чи внутрішній кризис. Але виділіть час на те, щоб виплеснути свої емоції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Будьте обережні з вчинками і словами, а також не приймайте поспішних рішень. Водночас, це гарний день для творчості та спілкування з дітьми.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні можуть бути неочікувані повороти долі, наприклад, доленосні зустрічі, цікаві пропозиції чи події. Не бійтеся змін.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні варто бути зібраними і цілеспрямованими. Сьогодні ви надто чутливі до чужого впливу і емоцій, тому уникайте токсичних людей і не вплутуйтеся у конфлікти.

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