Гороскоп по картам Таро на 11 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июня 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 11 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 11 июня 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 11 июня.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Сегодня стоит прислушаться к своему внутреннему голосу и быть открытыми к новым знакомствам. Особенно благоприятным будет общение с людьми, которые могут вас чему-то научить или направить вас на развитие.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Солнце"
Сегодня стоит обратить внимание на свой организм. Это благоприятный день для отдыха на свежем воздухе, общения с детьми и теплых встреч с близкими.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Мир"
На вашем пути могут открыться новые горизонты, поэтому если вы давно хотели найти новую работу или начать какой-то проект, самое время действовать. Сегодня можно смело обсуждать повышение, новые обязанности или расширение полномочий.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Отшельник"
Сегодня вы можете почувствовать, что вам нужно уединение. Позвольте себе отдохнуть и займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Дама Денариев"
Сегодня у вас будет много работы, которая может касаться документов, отчетов или планов. Также стоит обратить внимание на финансовую часть.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Звезда"
Это светлый и вдохновляющий день, когда вы почувствуете гармонию и легкость. Это хорошее время для строения планов на будущее, мечтаний и смелых шагов.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Удержание"
Это хороший день, чтобы осторожно, но уверенно идти вперед по жизни. Особенно благоприятными будут финансовые дела.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Правосудие"
Вас могут ждать серьезные разговоры, важные решения и необходимость восстановить справедливость. Но в этот день стоит уделить немного времени своим близким.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Башня"
Вас ждет неожиданное событие, которое изменит вашу обычную жизнь. Это может быть разрушение иллюзий, резкий поворот в делах или внутренний кризис. Но выделите время на то, чтобы выплеснуть свои эмоции.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Паж Кубков"
Будьте осторожны с поступками и словами, а также не принимайте поспешных решений. В то же время, это хороший день для творчества и общения с детьми.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня могут быть неожиданные повороты судьбы, например, судьбоносные встречи, интересные предложения или события. Не бойтесь перемен.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Колесница"
Сегодня стоит быть собранными и целеустремленными. Сегодня вы слишком чувствительны к чужому влиянию и эмоциям, поэтому избегайте токсичных людей и не ввязывайтесь в конфликты.
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