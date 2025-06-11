Гороскоп по картам Таро на 11 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Пять карт Таро на столе. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 11 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 11 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня стоит прислушаться к своему внутреннему голосу и быть открытыми к новым знакомствам. Особенно благоприятным будет общение с людьми, которые могут вас чему-то научить или направить вас на развитие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Сегодня стоит обратить внимание на свой организм. Это благоприятный день для отдыха на свежем воздухе, общения с детьми и теплых встреч с близкими.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Мир"

На вашем пути могут открыться новые горизонты, поэтому если вы давно хотели найти новую работу или начать какой-то проект, самое время действовать. Сегодня можно смело обсуждать повышение, новые обязанности или расширение полномочий.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вы можете почувствовать, что вам нужно уединение. Позвольте себе отдохнуть и займитесь тем, что приносит вам удовольствие.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня у вас будет много работы, которая может касаться документов, отчетов или планов. Также стоит обратить внимание на финансовую часть.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Звезда"

Это светлый и вдохновляющий день, когда вы почувствуете гармонию и легкость. Это хорошее время для строения планов на будущее, мечтаний и смелых шагов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Удержание"

Это хороший день, чтобы осторожно, но уверенно идти вперед по жизни. Особенно благоприятными будут финансовые дела.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Правосудие"

Вас могут ждать серьезные разговоры, важные решения и необходимость восстановить справедливость. Но в этот день стоит уделить немного времени своим близким.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Башня"

Вас ждет неожиданное событие, которое изменит вашу обычную жизнь. Это может быть разрушение иллюзий, резкий поворот в делах или внутренний кризис. Но выделите время на то, чтобы выплеснуть свои эмоции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Кубков"

Будьте осторожны с поступками и словами, а также не принимайте поспешных решений. В то же время, это хороший день для творчества и общения с детьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня могут быть неожиданные повороты судьбы, например, судьбоносные встречи, интересные предложения или события. Не бойтесь перемен.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня стоит быть собранными и целеустремленными. Сегодня вы слишком чувствительны к чужому влиянию и эмоциям, поэтому избегайте токсичных людей и не ввязывайтесь в конфликты.

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