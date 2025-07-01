Гороскоп за картами Таро на 1 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Тарологиня, яка ворожить на картах Таро. Фото: Siol.net

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, перше липня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, перше липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Сьогодні ви можете отримати важливий сигнал від Всесвіту, який допоможе вам краще зрозуміти самих себе. Дослухайтеся до слів, які спочатку можуть здаватися вам неприємними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Лицар Денарієв"

Ви можете потрапити в ситуації, де вам буде важко одразу прийняти рішення. Це гарний день для планування, переоцінки цілей і роботи над стійкістю.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Після важкого етапу в житті ви відчуєте полегшення. Сьогодні вас може порадувати зустріч, гарна новина або відчуття стабільності.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні ви можете потрапити під вплив страхів, залежності чи руйнівних емоцій. Але не дозволяйте чужій думці чи тривозі вами керувати.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Маг"

Це день особистої магії, харизми і впливу, а все, чого ви торкнетеся, може мати неочікуваний успіх. Сьогодні ви можете переконати навіть найвпертіших, якщо говоритимете від серця.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колісниця"

Ви відчуєте, що настав час керувати власним життям самостійно. Якщо ви наважитеся діяти, ви матимете удачу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день буде радісним і успішним, тому варто ним скористатися для зміцненн позицій і розширення кола впливу. Не забувайте дякувати долі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Ваші події будуть стрімко розвиватися, адже ви можете отримати новини, пропозиції або натхнення. Це гарний день для швидких рішень, подорожей і починань.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Цей день наповнений теплими почуттями і емоційним відкриттям, тому варто говорити відверто і нічого не приховувати. Якщо у стосунках вже є стабільність, очікуйте на момент зближення і взаєморозуміння.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Ви відчуєте, що настав час повернути собі внутрішню стійкість. Це гарний день для планування, ритуалів, читання і духовної праці.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

На вас чекає внутрішній розрив між двома задачами, бажаннями або людьми. Цього дня розставте пріоритети в житті, щоб зберегти енергію і продуктивність.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Це день ясності, чесності та прийняття рішучих кроків, коли вам потрібно буде відзначити власні кордони і відмовитися від зайвого. Сьогодні у вас почнеться новий, більш чистий етап у житті.

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