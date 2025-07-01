Гороскоп по картам Таро на 1 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Siol.net

Гороскоп по картам Таро на сегодня, первое июля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, первое июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Паж Кубков"

Сегодня вы можете получить важный сигнал от Вселенной, который поможет вам лучше понять самих себя. Прислушайтесь к словам, которые поначалу могут казаться вам неприятными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Рыцарь Денариев"

Вы можете попасть в ситуации, где вам будет трудно сразу принять решение. Это хороший день для планирования, переоценки целей и работы над устойчивостью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Кубков"

После трудного этапа в жизни вы почувствуете облегчение. Сегодня вас может порадовать встреча, хорошая новость или ощущение стабильности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня вы можете попасть под влияние страхов, зависимости или разрушительных эмоций. Но не позволяйте чужому мнению или тревоге вами управлять.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Маг"

Это день личной магии, харизмы и влияния, а все, чего вы коснетесь, может иметь неожиданный успех. Сегодня вы можете убедить даже самых упрямых, если будете говорить от сердца.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесница"

Вы почувствуете, что пришло время управлять собственной жизнью самостоятельно. Если вы решитесь действовать, вы будете иметь удачу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Этот день будет радостным и успешным, поэтому стоит им воспользоваться для укрепления позиций и расширения круга влияния. Не забывайте благодарить судьбу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Ваши события будут стремительно развиваться, ведь вы можете получить новости, предложения или вдохновение. Это хороший день для быстрых решений, путешествий и начинаний.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Этот день наполнен теплыми чувствами и эмоциональным открытием, поэтому стоит говорить откровенно и ничего не скрывать. Если в отношениях уже есть стабильность, ожидайте момент сближения и взаимопонимания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Вы почувствуете, что пришло время вернуть себе внутреннюю устойчивость. Это хороший день для планирования, ритуалов, чтения и духовного труда.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Вас ждет внутренний разрыв между двумя задачами, желаниями или людьми. В этот день расставьте приоритеты в жизни, чтобы сохранить энергию и продуктивность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Мечей"

Это день ясности, честности и принятия решительных шагов, когда вам нужно будет отметить собственные границы и отказаться от лишнего. Сегодня у вас начнется новый, более чистый этап в жизни.

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