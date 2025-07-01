Гороскоп по картам Таро на 1 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, первое июля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, первое июля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на первое июля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Паж Кубков"
Сегодня вы можете получить важный сигнал от Вселенной, который поможет вам лучше понять самих себя. Прислушайтесь к словам, которые поначалу могут казаться вам неприятными.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Рыцарь Денариев"
Вы можете попасть в ситуации, где вам будет трудно сразу принять решение. Это хороший день для планирования, переоценки целей и работы над устойчивостью.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Туз Кубков"
После трудного этапа в жизни вы почувствуете облегчение. Сегодня вас может порадовать встреча, хорошая новость или ощущение стабильности.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Дьявол"
Сегодня вы можете попасть под влияние страхов, зависимости или разрушительных эмоций. Но не позволяйте чужому мнению или тревоге вами управлять.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Маг"
Это день личной магии, харизмы и влияния, а все, чего вы коснетесь, может иметь неожиданный успех. Сегодня вы можете убедить даже самых упрямых, если будете говорить от сердца.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Колесница"
Вы почувствуете, что пришло время управлять собственной жизнью самостоятельно. Если вы решитесь действовать, вы будете иметь удачу.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Солнце"
Этот день будет радостным и успешным, поэтому стоит им воспользоваться для укрепления позиций и расширения круга влияния. Не забывайте благодарить судьбу.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Восьмерка Жезлов"
Ваши события будут стремительно развиваться, ведь вы можете получить новости, предложения или вдохновение. Это хороший день для быстрых решений, путешествий и начинаний.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Двойка Кубков"
Этот день наполнен теплыми чувствами и эмоциональным открытием, поэтому стоит говорить откровенно и ничего не скрывать. Если в отношениях уже есть стабильность, ожидайте момент сближения и взаимопонимания.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Верховный Жрец"
Вы почувствуете, что пришло время вернуть себе внутреннюю устойчивость. Это хороший день для планирования, ритуалов, чтения и духовного труда.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Вас ждет внутренний разрыв между двумя задачами, желаниями или людьми. В этот день расставьте приоритеты в жизни, чтобы сохранить энергию и продуктивность.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Мечей"
Это день ясности, честности и принятия решительных шагов, когда вам нужно будет отметить собственные границы и отказаться от лишнего. Сегодня у вас начнется новый, более чистый этап в жизни.
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