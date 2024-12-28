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Гороскоп 28-29 грудня — кому пощастить в останні вихідні року

28 грудня 2024 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на вихідні 28-29 грудня для всіх знаків зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для усіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Останні вихідні року, 28 та 29 грудня, обіцяють бути спокійними та сприятливими для відпочинку й підбиття підсумків. Зірки радять знакам Зодіаку провести цей час у колі близьких, насолоджуючись затишком та гармонією.

Новини.LIVE детально розповідають, кому із знаків Зодіаку астрологи обіцяють успіх та прибуток.

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Субота: Цей день принесе вам нові можливості для особистісного зростання. Будьте готові до несподіваних змін у планах, які можуть виявитися на краще. Залишайтеся відкритими до нових ідей і не бійтеся зробити рішучі кроки.

Неділя: На вас чекає день емоційного відновлення. Поговоріть з близькими людьми про свої переживання — підтримка рідних допоможе знайти рішення для давно відкладених справ. Увечері варто зупинитися і насолодитися моментом спокою.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 квітня — 21 травня)

Субота: Сьогодні важливо залишити позаду всі непотрібні турботи. Зосередьтеся на тому, що для вас дійсно важливо. День сприятливий для завершення великих справ, а також для планування майбутнього.

Неділя: Ви відчуєте потребу у фізичній активності чи відпочинку на природі. Дайте собі можливість розслабитися і зібрати сили для нових досягнень. Ідеальний час для гармонізації емоційного стану.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Субота: Сьогодні вам вдасться знайти рішення для ситуацій, які раніше здавались безвихідними. Ваші комунікаційні здібності будуть на висоті, тож не бійтеся висловлювати свої ідеї.

Неділя: Ваші думки будуть спрямовані на майбутнє. Приділіть увагу довгостроковим планам і стратегічним цілям. Ваша інтуїція підкаже правильний шлях, тому довіряйте своїм відчуттям.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Субота: Час для внутрішнього переосмислення. Ви будете схильні до самоаналізу, намагаючись знайти відповіді на важливі питання. Цей день сприятливий для того, щоб позбутися старих емоційних блоків.

Неділя: Сьогодні ваші стосунки з близькими будуть особливо важливими. Приділіть більше уваги тим, кого любите, і намагайтеся створити атмосферу тепла і підтримки. Ваша доброта і чуйність принесуть позитивні результати.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Субота: Чудовий день для активної роботи та вирішення важливих питань. Ви зможете продемонструвати свою лідерську натуру та отримати підтримку від колег або друзів. Ризикуйте, але не забувайте про здоровий глузд.

Неділя: Вас чекає час для творчості та самовираження. Подумайте про нові проекти або хобі, які можуть принести вам радість. Відпочинок у колі друзів або родини додасть позитивної енергії.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота: Сьогодні ви будете схильні до практичних кроків у роботі та особистому житті. Це хороший момент для того, щоб здійснити плани, які довго відкладалися. Ваші зусилля принесуть реальні результати.

Неділя: Пора звернути увагу на здоров'я і відпочинок. Спокійна обстановка і час для себе допоможуть відновити сили після напружених днів. Важливо знайти баланс між роботою і особистим життям.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Субота: Ви будете мати можливість зробити важливі кроки вперед у кар'єрі або фінансах. Ваша здатність до аналізу і розуміння людей допоможе вирішити складні питання. Приділіть увагу деталям.

Неділя: Ваші стосунки можуть стати більш інтенсивними, і ви можете відчути потребу в глибших зв'язках. Цей день підходить для емоційного очищення та встановлення гармонії з оточуючими.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Субота: Ваші зусилля почнуть давати плоди, і ви відчуєте, що наближаєтесь до своєї мети. Однак не забувайте прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів, адже інтуїція сьогодні буде вашим вірним порадником.

Неділя: Цей день сприятливий для розвитку особистих стосунків. Якщо ви відчуваєте, що щось потрібно змінити в партнерстві, зараз найкращий час для відвертих розмов і пошуку компромісів.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Субота: Ваші прагнення до нових горизонтів сьогодні отримають підтримку. Можливо, це буде час для початку нового навчання або подорожі. Ви знайдете нові джерела натхнення.

Неділя: У цей день вас може очікувати відновлення зв'язків із людьми з минулого. Це ідеальний момент для того, щоб поділитися своїми думками і побудувати нові стосунки на основі взаєморозуміння.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Субота: Цей день принесе можливості для досягнення фінансових успіхів. Можливо, вам доведеться обирати між кількома варіантами, але ваша рішучість дозволить прийняти правильне рішення.

Неділя: Ви відчуєте сильну потребу у самопізнанні та розвитку. Це час для того, щоб зробити важливі кроки в особистому житті або планах на майбутнє. Ваша внутрішня сила допоможе вам вирішити навіть складні питання.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Субота: Ваші творчі ідеї можуть знайти широке визнання серед оточуючих. Не бійтеся висловлювати свою точку зору, адже сьогодні ваші слова будуть мати велику вагу. День сприятливий для нових ініціатив.

Неділя: Ви будете прагнути знайти гармонію в стосунках із оточуючими. Час для відновлення зв'язків і налагодження взаєморозуміння. Ваша здатність до дипломатії принесе плоди.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Субота: Сьогодні вам слід прислухатися до своїх інтуїтивних відчуттів. Ваші внутрішні пошуки можуть привести до цікавих відкриттів. Це чудовий день для того, щоб звернути увагу на свої мрії та бажання.

Неділя: Ви будете зосереджені на тому, щоб встановити гармонійні стосунки з іншими. Це час для зміцнення зв'язків із родиною та близькими людьми. Ваша чутливість і підтримка принесуть радість оточуючим.

Гороскоп на Різдво, 25 грудня, для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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06:10 Хто з українців отримає підвищені пенсії з 1 січня

06:01 Зняття грошей у банкоматі — Ощадбанк розповів про загрози

05:05 На заході та півночі туман — прогноз погоди на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

04:38 Мобілізація в Україні — що брати новобранцям в навчальний центр

03:54 Атака "шахедів" на Миколаїв — мер розповів про перші наслідки

03:26 "Азов" шукає на фронт водіїв бензовозів — скільки платять

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