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Гороскоп 28-29 декабря — кому повезет в последние выходные года

28 декабря 2024 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на выходные 28-29 декабря для всех знаков зодиака - прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Колаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Последние выходные года, 28 и 29 декабря, обещают быть спокойными и благоприятными для отдыха и подведения итогов. Звезды советуют знакам Зодиака провести это время в кругу близких, наслаждаясь уютом и гармонией.

Новини.LIVE подробно рассказывают, кому из знаков Зодиака астрологи обещают успех и прибыль.

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Овен (21 марта - 20 апреля)

Суббота: Этот день принесет вам новые возможности для личностного роста. Будьте готовы к неожиданным изменениям в планах, которые могут оказаться к лучшему. Оставайтесь открытыми к новым идеям и не бойтесь предпринять решительные шаги.

Воскресенье: Вас ждет день эмоционального восстановления. Поговорите с близкими людьми о своих переживаниях — поддержка родных поможет найти решение для давно отложенных дел. Вечером следует остановиться и насладиться моментом покоя.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Овен.
Знак зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля - 21 мая)

Суббота: Важно оставить позади все ненужные заботы. Сосредоточьтесь на том, что для вас действительно важно. День благоприятен для завершения больших дел, а также для планирования будущего.

Воскресенье: Вы ощутите потребность в физической активности или отдыхе на природе. Дайте возможность расслабиться и собрать силы для новых достижений. Идеальное время для гармонизации эмоционального состояния.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Суббота: Сегодня вам удастся найти решения для ситуаций, которые раньше казались безысходными. Ваши коммуникационные способности будут на высоте, так что не бойтесь выражать свои идеи.

Воскресенье: Ваше мнение будет направлено на будущее. Уделите внимание долгосрочным планам и стратегическим целям. Ваша интуиция подскажет верный путь, поэтому доверяйте своим ощущениям.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня - 22 июля)

Суббота: время для внутреннего переосмысления. Вы будете склонны к самоанализу, пытаясь найти ответы на важные вопросы. Этот день благоприятен для того, чтобы избавиться от старых эмоциональных блоков.

Воскресенье: Сегодня ваши отношения с близкими будут особенно важны. Уделите больше внимания тем, кого любите и старайтесь создать атмосферу тепла и поддержки. Ваша доброта и отзывчивость принесут положительные результаты.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля - 21 августа)

Суббота: Прекрасный день для активной работы и решения важных вопросов. Вы сможете продемонстрировать свою лидерскую натуру и получить поддержку от коллег или друзей. Рискуйте, но не забывайте о здравом смысле.

Воскресенье: Вас ждет время для творчества и самовыражения. Подумайте о новых проектах или хобби, которые могут доставить вам радость. Отдых в кругу друзей или семьи добавит положительную энергию.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Лев.
Знак зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа - 23 сентября)

Суббота: Сегодня вы будете склонны к практическим шагам в работе и личной жизни. Это хороший момент для того, чтобы осуществить долго откладываемые планы. Ваши усилия принесут реальные результаты.

Воскресенье: Пора обратить внимание на здоровье и отдых. Спокойная обстановка и время помогут себе восстановить силы после напряженных дней. Важно найти баланс между работой и личной жизнью.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября - 22 октября)

Суббота: Вы сможете сделать важные шаги вперед в карьере или финансах. Ваша способность к анализу и пониманию людей поможет решить сложные вопросы. Уделите внимание деталям.

Воскресенье: Ваши отношения могут стать более интенсивными, и вы можете почувствовать потребность в более глубоких связях. Этот день подходит для эмоциональной очистки и установления гармонии с окружающими.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Суббота: Ваши усилия начнут приносить плоды, и вы почувствуете, что приближаетесь к своей цели. Однако не забывайте прислушиваться к своим внутренним ощущениям, ведь интуиция сегодня будет вашим верным советчиком.

Воскресенье: Этот день благоприятен для развития личных отношений. Если вы чувствуете, что нужно изменить в партнерстве, сейчас самое лучшее время для откровенных разговоров и поиска компромиссов.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Скорпион.
Знак зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Суббота: Ваши стремления к новым горизонтам сегодня получат поддержку. Возможно, это будет время для начала новой учебы или путешествия. Вы найдете новые источники вдохновения.

Воскресенье: В этот день вас может ожидать возобновление связей с людьми из прошлого. Это идеальный момент для того, чтобы поделиться своим мнением и построить новые отношения на основе взаимопонимания.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря - 19 января)

Суббота: День принесет возможности для достижения финансовых успехов. Возможно, вам придется выбирать между несколькими вариантами, но ваша решительность позволит принять правильное решение.

Воскресенье: Вы почувствуете сильную потребность в самопознании и развитии. Это время для того, чтобы предпринять важные шаги в личной жизни или планах на будущее. Ваша внутренняя сила поможет вам решить даже сложные вопросы.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Козерог.
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января - 18 февраля)

Суббота: Ваши творческие идеи могут обрести широкое признание среди окружающих. Не бойтесь выражать свою точку зрения, ведь сегодня ваши слова будут иметь большой вес. День благоприятен для новых инициатив.

Воскресенье: Вы будете стремиться обрести гармонию в отношениях с окружающими. Время восстановления связей и налаживания взаимопонимания. Ваша способность к дипломатии принесет плоды.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Суббота: Сегодня вам следует прислушиваться к своим интуитивным ощущениям. Ваши внутренние поиски могут привести к интересным открытиям. Это отличный день для того, чтобы обратить внимание на свои мечты и желания.

Воскресенье: Вы будете сосредоточены на том, чтобы установить гармоничные отношения с другими . Это время для укрепления связей с семьей и близкими людьми. Ваша чувствительность и поддержка доставят радость окружающим.

Гороскоп на Рождество, 25 декабря, для всех знаков Зодиака
Знак зодиака рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака весной 2025 встретится любовь.

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03:54 Атака "шахедов" на Николаев — мэр рассказал о первых последствиях

03:26 "Азов" ищет на фронт водителей бензовозов — сколько платят

02:45 Фицо угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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01:49 Атака "Шахедов" на Николаев — горит крыша дома

01:32 Водитель сбил патрульную полицию — как наказал суд

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