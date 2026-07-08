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Головна Свята Фаза Місяця сьогодні, 8 липня 2026: яким знакам Зодіаку чекати на удачу

Фаза Місяця сьогодні, 8 липня 2026: яким знакам Зодіаку чекати на удачу

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 06:39
Місячний календар на 8 липня 2026: яка фаза Місяця сьогодні та як привабити удачу
Фази Місяця, дівчина зі щоденником. Колаж: Новини.LIVE

Новий день несе нові можливості. 8 липня Місяць, що спадає, перебуває в Овні, триває 23-й місячний день. Це період, коли варто завершувати старі справи, наводити лад і не поспішати з доленосними рішеннями. Але три знаки Зодіаку здобудуть реальну удачу у справах.

Новини.LIVE розповідає, що радить місячний календар цього дня та яким знакам Зодіаку чекати на удачу.

Як фаза Місяця вплине на день

Сьогодні, 8 липня, Місяць перебуває у спадній фазі. Це час, коли енергія поступово спадає, а на перший план виходять завершення, аналіз і наведення порядку. Не варто поспішати з великими рішеннями. Натомість день чудово підходить для того, щоб закрити старі питання та позбутися зайвого.

Які справи сьогодні будуть вдалими

День добре підходить для внутрішнього перезавантаження та позбавлення всього, що більше не приносить користі. 23-й місячний день сприяє:

  • домашнім справам;
  • генеральному прибиранню;
  • розбору документів;
  • навчанню;
  • завершенню давно відкладених завдань.

Чого варто уникати сьогодні, 6 липня

Місяць в Овні робить людей більш імпульсивними та запальними. Через це навіть дрібні непорозуміння можуть швидко перерости у конфлікт. Цього дня не можна:

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  • починати важливих нових справ;
  • приймати рішення на емоціях;
  • з'ясовувати стосунки;
  • погоджуватися на сумнівні авантюри;
  • робити великих покупок;
  • вживати алкоголь.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 8 липня

День принесе удачу Овнам, Левам та Стрільцям. Представникам цих знаків буде легше завершити складні справи, знайти несподіване рішення. Можлива приємна звістка. Нові можливості прийдуть через дисципліну та вміння діяти без поспіху.

Також ділимося іншими цікавими темами з астрології

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знаки Зодіаку місячний календар фаза Місяця астрологічні поради
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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