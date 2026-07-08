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Главная Праздники Фаза Луны сегодня, 8 июля 2026: каким знакам Зодиака ждать удачи

Фаза Луны сегодня, 8 июля 2026: каким знакам Зодиака ждать удачи

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 06:39
Лунный календарь на 8 июля 2026: какая фаза Луны сегодня и как привлечь удачу
Фазы Луны, девушка с дневником. Коллаж: Новини.LIVE

Новый день несет с собой новые возможности. 8 июля убывающая Луна находится в знаке Овна, продолжается 23-й лунный день. Это период, когда стоит завершать старые дела, наводить порядок и не торопиться с судьбоносными решениями. Но три знака Зодиака обретут настоящую удачу в делах.

Новини.LIVE рассказывает, что советует лунный календарь в этот день и каким знакам Зодиака стоит ждать удачи.

Как фаза Луны повлияет на день

Сегодня, 8 июля, Луна находится в убывающей фазе. Это время, когда энергия постепенно спадает, а на первый план выходят завершение дел, анализ и наведение порядка. Не стоит торопиться с важными решениями. Зато день прекрасно подходит для того, чтобы закрыть старые вопросы и избавиться от лишнего.

Какие дела сегодня будут удачными

День хорошо подходит для внутренней перезагрузки и избавления от всего, что больше не приносит пользы. 23-й лунный день благоприятен для:

  • домашним делам;
  • генеральной уборке;
  • разбору документов;
  • обучению;
  • завершению давно отложенных задач.

Чего стоит избегать сегодня, 6 июля

Луна в Овне делает людей более импульсивными и вспыльчивыми. Из-за этого даже мелкие недоразумения могут быстро перерасти в конфликт. В этот день нельзя:

Читайте также:
  • начинать важные новые дела;
  • принимать решения под влиянием эмоций;
  • выяснять отношения;
  • соглашаться на сомнительные авантюры;
  • делать крупные покупки;
  • употреблять алкоголь.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 8 июля

День принесет удачу Овнам, Львам и Стрельцам. Представителям этих знаков будет легче завершить сложные дела, найти неожиданное решение. Возможна приятная новость. Новые возможности появятся благодаря дисциплине и умению действовать без спешки.

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знаки Зодиака лунный календарь фаза Луны астрологические советы
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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