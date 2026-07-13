Місячний календар на 13 липня 2026: яка фаза Місяця сьогодні та як привабити удачу

Фази Місяця, дівчина зі щоденником. Колаж: Новини.LIVE

Спадний Місяць у Раку 13 липня несе тиху енергію змін. До молодика залишається лише один день. Це сприятливий час для завершення справ та підготовки до нового життєвого циклу. Є знаки Зодіаку, яким особливо щаститиме цієї дати.

Новини.LIVE ділиться прогнозом на день та підказками місячного календаря.

Як фаза Місяця вплине на день

13 липня стане днем очищення від усього зайвого. День сприяє переосмисленню планів і пошуку внутрішньої рівноваги. Астрологи радять не поспішати та не намагатися змінити життя за мить. Місяць у Раку посилює емоційність, чутливість та бажання побути поруч із близькими людьми. Багато хто відчує потребу у затишку та душевних розмовах.

Які справи сьогодні, 13 липня, будуть вдалими

13 липня стане хорошим днем для:

завершення старих справ;

прибирання оселі;

планування майбутніх цілей;

відпочинку та відновлення сил;

спілкування з рідними;

аналізу фінансів та особистих досягнень.

Особливо корисно прислухатися до інтуїції. Сьогодні вона може підказати правильне рішення там, де логіка виявиться безсилою.

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Що не можна робити 13 липня

Енергія дня не підтримує поспішних кроків. Не найкращий час для ризикованих інвестицій, імпульсивних покупок чи різких змін у кар'єрі та особистому житті. Також бажано уникати конфліктів. Під впливом Рака люди стають більш вразливими.

Місячний календар на 13 липня радить не:

починати великі довгострокові проєкти;

ухвалювати доленосні рішення на емоціях;

перевантажувати себе роботою;

давати обіцянки, у виконанні яких є сумніви;

накопичувати образи та негативні думки.

Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше

Найбільше позитивних можливостей 13 липня отримають:

Рак — прилив впевненості та можливість успішно завершити важливу справу;

Риби — загострення інтуїції, яка допоможе уникнути помилок;

Скорпіон — удача у питаннях фінансів та особистих домовленостей;

Телець — можливість отримати приємну новину або шанс, на який давно чекали.

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