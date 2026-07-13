Лунный календарь на 13 июля 2026: какая фаза Луны сегодня и как привлечь удачу

Фазы Луны, девушка с дневником. Коллаж: Новини.LIVE

Убывающая Луна в Раке 13 июля несет в себе тихую энергию перемен. До новолуния остался всего один день. Это благоприятное время для завершения дел и подготовки к новому жизненному циклу. Есть знаки Зодиака, которым особенно повезет в эту дату.

Новини.LIVE делится прогнозом на день и советами лунного календаря.

Как фаза Луны повлияет на день

13 июля станет днем очищения от всего лишнего. День способствует переосмыслению планов и поиску внутреннего равновесия. Астрологи советуют не торопиться и не пытаться изменить жизнь в мгновение ока. Луна в Раке усиливает эмоциональность, чувствительность и желание побыть рядом с близкими людьми. Многие почувствуют потребность в уюте и душевных беседах.

Какие дела сегодня, 13 июля, будут удачными

13 июля станет хорошим днем для:

завершения старых дел;

уборки дома;

планирования будущих целей;

отдыха и восстановления сил;

общения с родными;

анализ финансов и личных достижений.

Особенно полезно прислушиваться к интуиции. Сегодня она может подсказать правильное решение там, где логика окажется бессильной.

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Чего нельзя делать 13 июля

Энергия дня не благоприятствует поспешным шагам. Не лучшее время для рискованных инвестиций, импульсивных покупок или резких перемен в карьере и личной жизни. Также желательно избегать конфликтов. Под влиянием Рака люди становятся более уязвимыми.

Лунный календарь на 13 июля советует не:

начинать крупные долгосрочные проекты;

принимать судьбоносные решения под влиянием эмоций;

перегружать себя работой;

давать обещания, в выполнении которых есть сомнения;

накапливать обиды и негативные мысли.

Каким знакам Зодиака повезет больше всего

Наибольшее количество позитивных возможностей 13 июля получат:

Рак — прилив уверенности и возможность успешно завершить важное дело;

Рыбы — обострение интуиции, которая поможет избежать ошибок;

Скорпион — удача в вопросах финансов и личных договоренностей;

Телец — возможность получить приятную новость или шанс, которого давно ждали.

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