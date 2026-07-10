Місячний календар на 10 липня 2026: яка фаза Місяця сьогодні та як привабити удачу

Фази Місяця, дівчина зі щоденником. Колаж: Новини.LIVE

Спадний Місяць у Тельці у п'ятницю, 10 липня, несе енергію, що закликає не поспішати та завершувати вже розпочаті справи. Місячний календар підказує: як варто провести цей день та які знаки Зодіаку опиняться на хвилі удачі.

Новини.LIVE ділиться прогнозом на день та підказками місячного календаря.

Як фаза Місяця вплине на день

Сьогодні триває 25-й місячний день, спадний Місяць перебуває у знаку Тельця. Це сприятливий час для спокійної роботи, аналізу та завершення важливих справ. Спадний Місяць допоможе позбутися зайвого — як у думках, так і в повсякденному житті. Це хороший момент, щоб підбити підсумки, розібрати накопичені справи, навести лад удома або в документах. 25-й місячний день також пов'язують із загостренням інтуїції. Якщо сьогодні доведеться зробити вибір, варто не лише аналізувати факти, а й прислухатися до внутрішнього голосу.

Які справи сьогодні, 10 липня, будуть вдалими

Найкраще присвятити день:

завершенню робочих проєктів;

плануванню бюджету та великих покупок;

прибиранню й наведення порядку;

відпочинку на природі;

спокійній сімейній зустрічі;

турботі про здоров'я.

Що не можна робити 10 липня

Місячний календар радить не поспішати з важливими рішеннями. Не найкращий час для конфліктів, імпульсивних витрат, кардинальної зміни роботи чи запуску масштабних проєктів. Також небажано перевтомлюватися та брати на себе більше, ніж реально виконати за день.

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Сьогодні не можна:

починати ризиковані справи без підготовки;

з'ясовувати стосунки на емоціях;

давати необдумані обіцянки;

ігнорувати сигнали втоми організму.

Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше

Фаворитами цього дня стануть Телець, Діва та Козеріг. Земна енергія Місяця допоможе їм ухвалювати правильні рішення, досягати домовленостей і знаходити нові можливості для фінансового зростання.

Також вдалим день може стати для Рака та Риб. Їхня інтуїція буде особливо сильною, а випадкові збіги здатні підказати правильний напрямок.

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