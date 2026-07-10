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Главная Праздники Фаза Луны сегодня, 10 июля 2026: какие знаки Зодиака привлекут удачу

Фаза Луны сегодня, 10 июля 2026: какие знаки Зодиака привлекут удачу

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 06:29
Лунный календарь на 10 июля 2026: какая фаза Луны сегодня и как привлечь удачу
Фазы Луны, девушка с дневником. Коллаж: Новини.LIVE

Убывающая Луна в Тельце в пятницу, 10 июля, несет в себе энергию, призывающую не торопиться и завершить уже начатые дела. Лунный календарь подсказывает: как стоит провести этот день и какие знаки Зодиака окажутся на волне удачи.

Новини.LIVE делится прогнозом на день и советами лунного календаря.

Как фаза Луны повлияет на день

Сегодня продолжается 25-й лунный день, убывающая Луна находится в знаке Тельца. Это благоприятное время для спокойной работы, анализа и завершения важных дел. Убывающая Луна поможет избавиться от лишнего — как в мыслях, так и в повседневной жизни. Это хороший момент, чтобы подвести итоги, разобраться в накопившихся делах, навести порядок дома или в документах. 25-й лунный день также связывают с обострением интуиции. Если сегодня придется сделать выбор, стоит не только анализировать факты, но и прислушиваться к внутреннему голосу.

Какие дела сегодня, 10 июля, будут удачными

Лучше всего посвятить день:

  • завершению рабочих проектов;
  • планированию бюджета и крупных покупок;
  • уборке и наведению порядка;
  • отдыху на природе;
  • спокойной семейной встрече;
  • заботе о здоровье.

Чего нельзя делать 10 июля

Лунный календарь советует не торопиться с важными решениями. Не лучшее время для конфликтов, импульсивных трат, кардинальной смены работы или запуска масштабных проектов. Также нежелательно переутомляться и брать на себя больше, чем реально выполнить за день.

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Сегодня нельзя:

  • начинать рискованные дела без подготовки;
  • выяснять отношения под влиянием эмоций;
  • давать необдуманные обещания;
  • игнорировать сигналы усталости организма.

Каким знакам Зодиака повезет больше всего

Фаворитами этого дня станут Телец, Дева и Козерог. Земная энергия Луны поможет им принимать правильные решения, достигать договоренностей и находить новые возможности для финансового роста.

Также удачным день может стать для Рака и Рыб. Их интуиция будет особенно сильной, а случайные совпадения способны подсказать правильное направление.

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знаки Зодиака лунный календарь фаза Луны
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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