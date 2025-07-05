Які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії на вихідні, 5-6 липня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Перші вихідні липня 2025 року подарують не тільки відпочинок та літнє тепло. За магічними картами Таро це також унікальний період, який обіцяє здійснення заповітних бажань двом знакам Зодіаку. Саме для цих щасливчиків настав момент діяти, довіряти собі й нарешті побачити результат.

Кому зі знаків Зодіаку вдасться здійснити заповітні мрії на вихідні, 5 та 6 липня, — читайте далі точний прогноз карт Таро.

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Телець — карта Таро "Зірка"

Ці вихідні наповнені для вас особливою магією. Карта Таро "Зірка" — одна з найсильніших у колоді, коли мова йде про надію, відновлення та здійснення бажань.

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Якщо ви давно прагнете змін у житті, шукаєте шлях до реалізації мрії або сподіваєтесь на хорошу звістку — саме 5 або 6 липня можуть принести цей довгоочікуваний знак. Це можуть бути важливі новини, крок до коханої людини, робоча перемога або навіть шанс, про який ви боялися мріяти. Особливо важливо — більше довіряти внутрішньому голосу.

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Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Ви не просто щасливчики цих вихідних — ви той знак Зодіаку, якому Таро дарують відверте задоволення від життя. Карта "Дев'ятка Кубків" відома як карта здійснених бажань і внутрішнього комфорту.

Що б ви не загадували останнім часом — це може здійснитися саме у ці липневі вихідні. Можливе романтичне зізнання, несподівана подяка, гарна звістка від родичів або матеріальна вигода. Головне — не ігнорувати приємні дрібниці, бо саме з них складається велика радість.

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