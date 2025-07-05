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Главная Праздники Два знака Зодиака осуществят мечты в первые выходные июля по Таро

Два знака Зодиака осуществят мечты в первые выходные июля по Таро

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 03:55
Какие знаки Зодиака осуществят мечты на выходные, 5-6 июля 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Первые выходные июля 2025 года подарят не только отдых и летнее тепло. По магическим картам Таро это также уникальный период, который обещает осуществление заветных желаний двум знакам Зодиака. Именно для этих счастливчиков настал момент действовать, доверять себе и наконец увидеть результат.

Кому из знаков Зодиака удастся осуществить заветные мечты на выходные, 5 и 6 июля, — читайте далее точный прогноз карт Таро.

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Телец — карта Таро "Звезда"

Эти выходные наполнены для вас особой магией. Карта Таро "Звезда" — одна из самых сильных в колоде, когда речь идет о надежде, восстановлении и исполнении желаний.

Если вы давно хотите перемен в жизни, ищете путь к реализации мечты или надеетесь на хорошую весть — именно 5 или 6 июля могут принести этот долгожданный знак. Это могут быть важные новости, шаг к любимому человеку, рабочая победа или даже шанс, о котором вы боялись мечтать. Особенно важно — больше доверять внутреннему голосу.

 

Какие знаки Зодиака осуществят заветные мечты в первые выходные июля 2025 — Телец
Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Девятка Кубков"

Вы не просто счастливчики этих выходных — вы тот знак Зодиака, которому Таро дарят откровенное удовольствие от жизни. Карта "Девятка Кубков" известна как карта исполненных желаний и внутреннего комфорта.

Что бы вы ни загадывали в последнее время — это может осуществиться именно в эти июльские выходные. Возможно романтическое признание, неожиданная благодарность, хорошее известие от родственников или материальная выгода. Главное — не игнорировать приятные мелочи, потому что именно из них состоит большая радость.

 

Какие знаки Зодиака осуществят заветные мечты в первые выходные июля 2025 — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака преодолеют свои страхи в июле 2025 по Таро.

Напомним, мы рассказывали, каким знакам Зодиака нужно доверять интуиции в июле 2025 года по Таро.

Также мы делились, какие знаки Зодиака найдут новую работу до конца лета 2025 года по Таро.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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